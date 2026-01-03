ओपीजी एक्स-रे से पांच मिनट में मिलेगी दांतों की रिपोर्ट, शासन ने मंजूर किया 26 लाख रुपये का बजट
बहराइच मेडिकल कॉलेज अस्पताल में अब अक्ल दाढ़ और अन्य दांतों की समस्याओं के लिए ओपीजी एक्स-रे मशीन लगेगी। शासन ने इसके लिए 26 लाख रुपये का बजट मंजूर कि ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बहराइच। आम लोगा को अक्ल दाढ़ की समस्या है तो अब उन्हें निजी अस्पताल या लखनऊ के लिए चक्कर नहीं लगानी पड़ेगी। इसके लिए शासन की ओर से मंजूरी मिल गई है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ओपीजी एक्स-रे (आर्थोपेंटोग्राम) मशीन की स्थापना होगी। इससे पांच मिनट में जांच रिपोर्ट आम आदमी को मिलेगी और चिकित्सक रिपोर्ट के आधार पर इलाज शुरू कर देंगे।
मेडिकल कॉलेज अस्पताल के दंत रोग विभाग में आधुनिक मशीनों का अभाव है। जिससे दांत की समस्या से ग्रसित मरीजों को औसत इलाज की सुविधा ही मिल पाती है।
टार्च से दांत देखकर चिकित्सक मरीजों के दांत की समस्या का निदान करने का प्रयास करते हैं। इसको देखते हुए मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य ने शासन को पत्र भेजकर अस्पताल में ओपीजी एक्सरे स्थापित करने की जरूरत बताई थी।
शासन की ओर से प्रस्ताव को मंजूरी कर 26 लाख रुपये बजट भी मंजूर कर दिया गया है। यह मशीन बाएं कान से दाएं कान तक घूमकर पूरे मुंह का एक्सरे लेती है। इसके बाद रिपोर्ट देती है। यह प्रक्रिया पूरी तरह से दर्द रहित है।
इस मशीन से दांतों और जबड़े से जुड़ी समस्याओं का पता लगाने में महत्वपूर्ण है। दांतों के सड़न, संक्रमण, जबड़े की सिस्ट या ट्यूमर का एक्सरे निदान करेगी। जांच रिपोर्ट महज पांच से 10 मिनट में ही मिल जाएगी।
सरकार की ओर से ओपीजी एक्सरे स्थापना के लिए बजट मंजूर कर दिया गया है। मार्च माह में इसकी स्थापना कर दी जाएगी। जिससे जिले के साथ मंडल के मरीजों को दांत की समस्याओं के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। अस्पताल में ही इलाज हो जाएगा। -डॉ. संजय खत्री, प्राचार्य मेडिकल कॉलेज।
इनका होगा उपयोग
- दांतों के विकास और स्थिति की निगरानी
- अक्ल दाढ़ की समस्याएं देखना
- दांतों की सड़न, संक्रमण, जबड़े की सिस्ट या ट्यूमर का निदान करना
- जबड़े के जोड़ों की समस्याओं की जांच
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।