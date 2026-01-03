ओपीजी एक्स-रे से पांच मिनट में मिलेगी दांतों की रिपोर्ट, शासन ने मंजूर किया 26 लाख रुपये का बजट

जागरण संवाददाता, बहराइच। आम लोगा को अक्ल दाढ़ की समस्या है तो अब उन्हें निजी अस्पताल या लखनऊ के लिए चक्कर नहीं लगानी पड़ेगी। इसके लिए शासन की ओर से मंजूरी मिल गई है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ओपीजी एक्स-रे (आर्थोपेंटोग्राम) मशीन की स्थापना होगी। इससे पांच मिनट में जांच रिपोर्ट आम आदमी को मिलेगी और चिकित्सक रिपोर्ट के आधार पर इलाज शुरू कर देंगे।

मेडिकल कॉलेज अस्पताल के दंत रोग विभाग में आधुनिक मशीनों का अभाव है। जिससे दांत की समस्या से ग्रसित मरीजों को औसत इलाज की सुविधा ही मिल पाती है।

टार्च से दांत देखकर चिकित्सक मरीजों के दांत की समस्या का निदान करने का प्रयास करते हैं। इसको देखते हुए मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य ने शासन को पत्र भेजकर अस्पताल में ओपीजी एक्सरे स्थापित करने की जरूरत बताई थी।

शासन की ओर से प्रस्ताव को मंजूरी कर 26 लाख रुपये बजट भी मंजूर कर दिया गया है। यह मशीन बाएं कान से दाएं कान तक घूमकर पूरे मुंह का एक्सरे लेती है। इसके बाद रिपोर्ट देती है। यह प्रक्रिया पूरी तरह से दर्द रहित है।