Bahraich News: सज गए मंडप, सिर्फ एक दिन बाकी... फिर एक-दूजे के हो जाएंगे 400 जोड़े

जागरण संवाददाता, बहराइच। शहर का गेंदघर 27 सितंबर को सरकारी शादी के आयोजन का गवाह बनेगा। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 400 जोड़ों का विवाह कराया जाएगा।

इसमें शामिल 70 जोड़ों का निकाह भी होगा। वर-वधूओं को आर्शीवाद देने के लिए जनप्रतिनधि और अधिकारी मौजूद रहेंगे। समाज कल्याण विभाग की देखरेख में देर शाम तक तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाता रहा।

प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना चलाई जा रही है। योजना की धनराशि दोगुनी कर दी गई है। कल शहर के गेंदघर में 400 जोड़ों का विवाह होने जा रहा है। इसमें मुस्लिम समाज के 70 जोड़े भी शामिल हैं जिनका निकाह पढ़ाया जाएगा।