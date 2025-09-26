Bahraich News: सज गए मंडप, सिर्फ एक दिन बाकी... फिर एक-दूजे के हो जाएंगे 400 जोड़े
बहराइच के गेंदघर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 400 जोड़ों का विवाह आयोजित किया जा रहा है जिसमें 70 मुस्लिम जोड़ों का निकाह भी शामिल है। इस आयोजन में जनप्रतिनिधि और अधिकारी नवदंपत्तियों को आशीर्वाद देंगे। प्रत्येक जोड़े पर एक लाख रुपये खर्च किए जाएंगे जिसमें से 60 हजार रुपये वधू के खाते में जमा किए जाएंगे। समाज कल्याण विभाग तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा है।
जागरण संवाददाता, बहराइच। शहर का गेंदघर 27 सितंबर को सरकारी शादी के आयोजन का गवाह बनेगा। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 400 जोड़ों का विवाह कराया जाएगा।
इसमें शामिल 70 जोड़ों का निकाह भी होगा। वर-वधूओं को आर्शीवाद देने के लिए जनप्रतिनधि और अधिकारी मौजूद रहेंगे। समाज कल्याण विभाग की देखरेख में देर शाम तक तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाता रहा।
प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना चलाई जा रही है। योजना की धनराशि दोगुनी कर दी गई है। कल शहर के गेंदघर में 400 जोड़ों का विवाह होने जा रहा है। इसमें मुस्लिम समाज के 70 जोड़े भी शामिल हैं जिनका निकाह पढ़ाया जाएगा।
जबकि हिंदू जोड़ों का विवाह गायत्री परिवार द्वारा संपंन कराया जाएगा। नवदंपत्तियों को आर्शीवाद देने के लिए सांसद, विधायक के साथ आलाधिकारी मौजूद रहेंगे। विवाह के आयोजन को लेकर देर रात तक तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाता रहा।
योजना के तहत प्रति जोड़े पर एक लाख रुपये की धनराशि खर्च होगी। इसमें वधू के खाते में 60 हजार रुपये की धनराशि भेजी जाएगी बाकि धनराशि जेवरात, उपहार, खानपान और अन्य चीजों पर खर्च होगी। जिला समाज कल्याण अधिकारी श्रद्धा पांडेय ने बताया कि आयोजन को लेकर सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
