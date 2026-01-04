बहराइच में जेल से अंग्रेजों के जमाने का हटेगा दरवाजा, लगेगा पांच फुट का नया द्वार
बहराइच जिला कारागार के पुराने, अंग्रेजों के जमाने के दो फुट ऊंचे निकासी द्वार को बदला जाएगा। अब शासन ने पांच फुट ऊंचे नए द्वार के लिए मंजूरी दे दी है ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बहराइच। जिला कारागार के निकासी द्वार को अब बदल दिया जाएगा। इसके लिए शासन की ओर से मंजूरी मिल गई है। बजट भी मंजूर कर दिया गया है। ऐसे में जिला कारागार जाने वाले बंदी और विभागीय अधिकारी अब झुकने के बजाए सीधे खड़े होकर अंदर व बाहर आवागन कर सकेंगे। दरवाजे का निकास द्वार पांच फीट होगा।
शहर के सिविल लाइन में जिला कारागार स्थित कई दशक पूर्व अंग्रेजों के समय में बने जिला कारागार के मुख्य द्वार को बदला जाएगा। अभी तक जिले के बंदी और अधिकारी झुक कर अंदर व बाहर आवागमन करते हैं। इससे लोगों को समस्याएं होती हैं।
इतना ही नहीं जनपद न्यायाधीश, जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक जब निरीक्षण के लिए जाते हैं तो उन्हें भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसको देखते हुए जेल अधीक्षक ने शासन को प्रस्ताव बनाकर भेजा था। जिसमें जिला कारागार के मुख्य गेट के निकासी द्वार को पांच फीट करने की मांग की।
शासन ने जेल अधीक्षक के पत्र पर संस्तुति देते हुए बजट भी मंजूर कर दिया है। ऐसे में अब मुख्य द्वार पर बने गेट के दो फुट के निकासी द्वार को हटाया जाएगा। यहां पर पांच फीट का नया निकासी द्वार लगाया जाएगा।
अन्य कार्य भी करवाए जाएंगे। इसके लिए सरकार की ओर से 10 लाख रुपये बजट मंजूर कर दिया गया है। निर्माण के लिए शासन ने पैक्सपेड संस्था को नामित किया है।
अगले माह से शुरू हो जाएगा काम
जिला कारागार में प्रवेश करने या बाहर निलकने पर बंदियों के साथ अधिकारियों को भी समस्या होती है। इसको देखते हुए शासन को पत्र लिखा गया था। जिस पर हरी झंडी मिल गई है। जनवरी माह के अंत तक या फरवरी माह से कार्य शुरू कर दिया जाएगा। -राजीव कुमार सिंह जेल अधीक्षक।
