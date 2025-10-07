यूपी के इस जिले में ग्रामीण बैंक का बदल गया IFSC Code, खाता धारकों को हो रहे परेशानी
बहराइच में उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक (आर्यावर्त बैंक) के आईएफएससी कोड बदल गए हैं जो 23 सितंबर 2025 से प्रभावी हैं। इससे खाताधारकों को परेशानी हो सकती है क्योंकि कई विभागों में अभी भी पुराना कोड उपयोग किया जा रहा है। बैंक ने संबंधित विभागों को नए कोड की जानकारी दे दी है। नया आईएफएससी कोड BARBOBUPGBX है।
जागरण संवाददाता, बहराइच। उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक (आर्यावर्त बैंक) का इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड (आईएफएससी) बदल गया है। यह 23 सितंबर 2025 से प्रभावी हो चुका है। इससे लोगों काे अब सुधार न होने तक दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।
इससे खाताधारकों की परेशानी बढ़ गई है। जब तक बदला हुआ कोड संबंधित विभागों में सक्रिय नहीं किया जाएगा, तब तक खाताधारकों को परेशानी उठानी पड़ेगी।
दरअसल, हर बैंक शाखा का 11 अंक का अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है, जिसे आईएफएससी कहा जाता है। इसका प्रयोग ऑनलाइन फंड ट्रांसफर करने के लिए होता है। इसमें एनईएफटी, आरटीजीएस व आईएमपीएस के लिए इस कोड का प्रयोग होता है।
23 सितंबर से इस नई व्यवस्था को लागू कर दिया गया है। इसे लेकर 19 से 22 सितंबर तक जिले भर की 65 ग्रामीण बैंक शाखाओं में तकनीकी काम चला। इस दौरान साफ्टवेयर बदला और आईएफएससी कोड भी बदल गया।
अब भले ही बैंक और विभागीय अधिकारी इससे कोई दिक्कत न आने की बात कह रहे हों, लेकिन लोगों का कहना है कि पहले से ही टीडीएस क्लेम, वेतन, आनलाइन पेमेंट व दुकान पर लगे स्कैनर आदि में पुराना आईएफएससी कोड लगे होने से शुरू में दिक्कतें आएंगी।
अब यह हुआ आईएफएससी कोड
क्षेत्रीय प्रबंधक रमेश चंद्र चौधरी ने बताया कि कलेक्ट्रेट, पुलिस प्रमुख, राजस्व विभाग, वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक व माध्यमिक, दूर संचार विभाग, सिंचाई विभाग, जिला पंचायत, नगर पंचायत, समाज कल्याण विभाग व जिला कृषि अधिकारी समेत कई अन्य विभागीय अधिकारियों को बदले हुए आईएफएससी कोड को लेकर पत्र भेज दिया गया है।
बीएसए कार्यालय में तो शिविर भी लगा था। पहले आर्यावर्त बैंक होने पर आईएफएससी कोड BKIDOARYAGB हुआ करता था जो अब उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक होने पर BARBOBUPGBX हो गया है।
