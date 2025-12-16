Language
    Bahraich: महिला अस्पताल में 10 बेड का ICU कक्ष शुरू, बहराइच समेत अन्य जिलों के मरीजों को भी होगा फायदा

    By Raju Jaiswal Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 02:06 PM (IST)

    बहराइच के महिला अस्पताल में 10 बेड का आईसीयू कक्ष शुरू किया गया है। इससे बहराइच समेत अन्य जिलों के मरीजों को भी फायदा होगा। यह सुविधा गंभीर रूप से बीम ...और पढ़ें

    मेडिकल कॉलेज अस्पताल के महिला वार्ड का आईसीयू कक्ष

    जागरण संवाददाता, बहराइच। मेडिकल कॉलेज के महिला अस्पताल में 10 बेड के आईसीयू कक्ष का शुभारंभ हो गया है। आधुनिक संसाधनों से सुसज्जित वार्ड का लाभ जिले के महिला रोगियों को मिलेगा। गंभीर रोगों से ग्रसित महिलाओं को लखनऊ के लिए दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी।

    महिला विंग में अभी तक आईसीयू कक्ष नहीं था। जिसके चलते गंभीर रोगियों को लखनऊ रेफर करना पड़ता था। इसको देखते हुए प्राचार्य डॉ. संजय खत्री ने शासन को पत्र लिखकर आईसीयू वार्ड के निर्माण की आवश्यकता जताई थी।

    इसके लिए बजट जारी किया गया। प्राचार्य की देखरेख में प्रथम तल पर 10 बेड का आईसीयू बना। मेडिकल कॉलेज अस्पताल के महिला विंग को और आधुनिक बनाया गया है। जिसका शुभारंभ मरीजों के लिए कर दिया गया है।

    मेडिकल कॉलेज के सीएमएस डॉ. एमएमएम पांडेय ने बताया कि सभी बेडों तक ऑक्सीजन पाइपलाइन लगाई गई है। इसके अलावा सक्शन (मुंह के अंदर पानी खींचने की सुविधा) रहेगी।

    वेंटीलेटर, मल्टी पैरा मानीटर, इंफ्यूजन की आधुनिक सुविधाएं भी हैं। ऐसे में महिला रोगियों की हालत गंभीर होने पर अब यहीं इलाज हो जाएगा। इसका लाभ जिले के साथ श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा व नेपाल से आने वाले मरीजों को भी मिलेगा।

