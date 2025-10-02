कतर्नियाघाट वन क्षेत्र से एक नर हाथी चौधरी चरण सिंह घाघरा बैराज के पास गेरुआ नदी में देखा गया। वह नदी में मस्ती कर रहा था और लोगों ने उसकी तस्वीरें खींची। वन विभाग के अनुसार जंगली हाथियों का आबादी की ओर आवागमन बढ़ गया है इसलिए ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। वन विभाग की टीम इलाके में मौजूद है।

संवाद सूत्र, बिछिया (बहराइच)। कतर्नियाघाट वन क्षेत्र में बुधवार को सुबह जंगल से निकल कर एक नर हाथी चौधरी चरण सिंह घाघरा बैराज के निकट पहुंच गया। जहां कैलाशपुरी के फारेस्ट वन बैरियर के सामने गेरुआ नदी में वह मस्ती करता हुआ लोगों को दिखाई दिया। जिसकी तस्वीर लोगों ने कैमरे में कैद कर ली।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें