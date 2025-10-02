Language
    जब मस्ती करने नदी में उतर गया हाथी, देखने के ल‍िए लग गई लोगों की भीड़

    By Jagran News Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 01:55 PM (IST)

    कतर्नियाघाट वन क्षेत्र से एक नर हाथी चौधरी चरण सिंह घाघरा बैराज के पास गेरुआ नदी में देखा गया। वह नदी में मस्ती कर रहा था और लोगों ने उसकी तस्वीरें खींची। वन विभाग के अनुसार जंगली हाथियों का आबादी की ओर आवागमन बढ़ गया है इसलिए ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। वन विभाग की टीम इलाके में मौजूद है।

    कतर्नियाघाट जंगल के रास्ते घाघरा बैराज के पास दिखा हाथी।

    संवाद सूत्र, बिछिया (बहराइच)। कतर्नियाघाट वन क्षेत्र में बुधवार को सुबह जंगल से निकल कर एक नर हाथी चौधरी चरण सिंह घाघरा बैराज के निकट पहुंच गया। जहां कैलाशपुरी के फारेस्ट वन बैरियर के सामने गेरुआ नदी में वह मस्ती करता हुआ लोगों को दिखाई दिया। जिसकी तस्वीर लोगों ने कैमरे में कैद कर ली।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वन बैरियर के सामने नदी में हाथी काफी देर तक पानी में मस्ती करता रहा। इस दौरान नदी के पास राहगीरों की भारी भीड़ एकत्रित हो गई। लोगों ने हाथी तस्वीर को कैमरे में कैद कर लिया। वन विभाग के मुताबिक पिछले कई दिनों से जंगली हाथियों का आवागमन कतर्नियाघाट जंगल व उससे सटे आबादी की ओर बढ़ गया है।

    वन क्षेत्राधिकारी आशीष गौड़ ने बताया कि वन विभाग की टीम इलाके में मौजूद है और ग्रामीणों को सतर्क रहने को कहा गया।

