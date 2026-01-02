Language
    बहराइच में हाथी ने महिला को पटक कर मार डाला, बाघ ने खाया, वन विभाग ने कहा- टाइगर के....

    By Shiv Govind Mishraa Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 06:00 AM (IST)

    बहराइच में नेपाल सीमा के पास एक नेपाली महिला को हाथी ने पटक कर मार डाला। ग्रामीणों के अनुसार शव को बाघ ने खाया, लेकिन वन विभाग ने बाघ के पगचिन्ह न मिल ...और पढ़ें

    संवाद सूत्र, बिछिया (बहराइच)। नेपाल सीमा से सटे जंगलों और आबादी में वन्यजीवों के साथ ही नेपाली हाथियों का भी आतंक जारी है। लखीमपुर में एक व्यक्ति को मारने के बाद गुरुवार शाम सीमा से सटे नेपाल के मैला नाले के पास एक नेपाली महिला को हाथी ने पटककर मार डाला। ग्रामीणों के मुताबिक दो-तीन हाथी होने के कारण कोई आस-पास नहीं जा सका।

    अंधेरा होने के कारण थोड़ी देर बाद जब तलाश की गई तो महिला का अधखाया शव जंगल के अंदर मिला। ग्रामीणों का कहना है कि महिला के शव को बाघ ने खाया है, लेकिन वन विभाग का कहना है कि इसे दूसरे जंगली जानवरों ने शव को जंगल में खींचकर खाया है क्योंकि मौके पर बाघ के पगचिन्ह नहीं मिले हैं। पिछले दो सप्ताह से सीमावर्ती जिलों में नेपाली हाथियों का आतंक है। इसके अलावा दुधवा टाइगर रिजर्व के हाथी भी आक्रामक है।

    तहस-नहस कर चुके करीब 40 एकड़ से अधिक गन्ना

    यह 30 से 35 हाथियों का दल है। बफरजोन के मझगईं व पलिया रेंज इनसे प्रभावित हैं। करीब 40 एकड़ से अधिक गन्ना अब तक तहस नहस कर चुके हैं। 45 से अधिक किसान प्रभावित हुए हैं। अभी तक इस वर्ष फसल का नुकसान झेल चुके किसी किसान को मुआवजा नहीं मिला है। बीते मंगलवार की रात को अंबेडकर नगर गांव निवासी शंभू कुमार को हाथी ने पटक दिया था, जो जिला अस्पताल में भर्ती है।

    इससे पहले पिछले सप्ताह चौखड़ा निवासी राम बहादुर को हाथी ने कुचल कर मार दिया था।महिला की मौत के बाद नेपाल के वनाधिकारियों ने कतर्नियाघाट वन क्षेत्र के अधिकारियों को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद वन विभाग सतर्क हो गया है। ग्रामीणों के अनुसार नेपाल की महिला रई घर के बाहर लकड़ी लेने गई थीं, इस दौरान हाथी ने उस पर हमला कर दिया। चीख-पुकार सुनकर लोग पहुंचे लेकिन उनके शोर का भी हाथी पर कोई असर नहीं हुआ।

    उसने महिला को पटक-पटक कर मार डाला। कतर्नियाघाट डीएफओ सूरज कुमार ने बताया कि नेपाल के खाता कारीडोर से भारतीय सीमा क्षेत्र में स्थित कतर्निया जंगल में वन्यजीवों की आवाजाही लगी रहती है। घटना के बाद रेंजर की गश्त बढ़ा दी गई है। जंगल की ओर आने वाले हाथियों के मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है, ग्रामीणों से सतर्क रहने की अपील की गई है।