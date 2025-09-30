Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बहराइच में भेड़िए के हमले में दंपती की मौत, ग्रामीणों ने आक्रोश में आकर तोड़ दी एसडीओ की गाड़ी

    By Jagran News Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 11:58 AM (IST)

    बहराइच के कैसरगंज रेंज में भेड़िये ने दंपत्ति पर हमला कर दिया जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हमले में तीन अन्य लोग घायल हुए हैं। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने वन विभाग की टीम पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया और एसडीओ की गाड़ी तोड़ दी। ग्रामीणों का गुस्सा दो दिन पहले नर भेड़िये के मारे जाने के बाद भी शांत नहीं हुआ है।

    prefferd source google
    Hero Image
    बहराइच में भेड़िए के हमले में दंपती की मौत

    जागरण संवाददाता, बहराइच। कैसरगंज रेंज के मंझारा ताैकली गांव के बाहर सो रहे दंपत्ति पर भेड़िये ने हमला कर दिया। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि हमले में तीन लोग घायल भी हुए हैं। सूचना पर पहुंचे ग्रामीण व परिवारजन शव को घर लेकर आए। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जानकारी पाकर वन विभाग की टीम के पहुंचने पर आक्रोशित ग्रामीण हमलावर हो गए। लाठी-डंडा लेकर वन विभाग के अधिकारियों को ग्रामीणों ने दौड़ा लिया। एसडीओ की गाड़ी को तोड़ दिया। गांव में वन विभाग की टीम को घुसने नहीं दिया जा रहा है।

    यह है पूरा मामला

    मंझारा तौकली गांव निवासी 75 वर्षीय खेदन अपनी पत्नी के साथ गांव के बाहर खेत की रखवाली करने के लिए रोज की तरह सोमवार की रात खाना खाने के बाद गए थे। मंगलवार की सुबह नौ बजे तक वह घर नहीं पहुंचे तो परिवारजन खेत गए तो देखा कि दोनों का शव पड़ा हुआ था। 

    भेड़िये दोनों के शरीर के ऊपरी हिस्से को खाकर भाग चुका था। वहीं दूसरी तरफ भेड़िये के हमले में मीना देवी, धनपतिया व सेबरी घायल भी हो गईं। घटना के ग्रामीणों में आक्रोश भड़क गया। सूचना पर पहुंचे वन विभाग के एसडीओ राशिद जमील दलबल के साथ मौके पर पहुंचे तो ग्रामीणों ने लाठी-डंडा लेकर उन्हें दौड़ा लिया। 

    वन विभाग के अधिकारी व कर्मियों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। एसडीओ राशिद जमील के गाड़ी को तोड़कर क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। गांव के अंदर वन विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों को घुसने नहीं दिया जा रहा है। 

    डीएफओ रामसिंह यादव ने बताया कि भेड़िये के हमले में दो की मौत हुई है। मौके पर पहुंचे एसडीओ के गाड़ी को ग्रामीणों ने तोड़ दिया है। घटना स्थल पर जा रहे हैं। दो दिन पहले इलाके में नर भेड़िया के मारे जाने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली थी, लेकिन फिर हमले में हुई मौत के बाद इलाके में फिर आक्रोश भड़क गया।