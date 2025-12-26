Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    विवाहिता का घर में फंदे से लटकता मिला शव, पुलिस ने कमरे को सील कर शुरू की जांच

    By Raju Jaiswal Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 02:58 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के बहराइच में विवेशश्वरगंज इलाके में एक विवाहिता का शव उसके घर में फंदे से लटकता मिला। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने कमरे को सील कर जांच ...और पढ़ें

    Hero Image

    संवाद सूत्र, पुरैना बाजार (बहराइच)। विवेशश्वरगंज इलाके में एक विवाहिता का शव उसके घर में फंदे से लटकता मिला। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने कमरे को सील कर जांच शुरू कर दी है। महिला की शादी आठ वर्ष पूर्व हुई थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ग्राम पंचायत कंछर के मजरा हरदेवपुरवा निवासी 25 वर्षीय गुड़िया देवी का शव उसके कमरे में फंदे से लटकता मिला। महिला के मौत की जानकारी होने पर परिवारजनों में हड़कंप मच गया। पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। थानाध्यक्ष राजकुमार पांडेय पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। फोरेंसिक टीम भी साक्ष्य एकत्रित करने के लिए पहुंची।

    सभी ने परिवार के लोगों का बयान दर्ज किया। गोंडा जिले के खरगूपुर इलके के पचरननाथ से मायके के लोग पहुंचे। पुलिस ने अंत्य परीक्षण के लिए शव भेज दिया है। प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि अभी तक किसी पक्ष की ओर से तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।