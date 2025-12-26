विवाहिता का घर में फंदे से लटकता मिला शव, पुलिस ने कमरे को सील कर शुरू की जांच

संवाद सूत्र, पुरैना बाजार (बहराइच)। विवेशश्वरगंज इलाके में एक विवाहिता का शव उसके घर में फंदे से लटकता मिला। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने कमरे को सील कर जांच शुरू कर दी है। महिला की शादी आठ वर्ष पूर्व हुई थी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ग्राम पंचायत कंछर के मजरा हरदेवपुरवा निवासी 25 वर्षीय गुड़िया देवी का शव उसके कमरे में फंदे से लटकता मिला। महिला के मौत की जानकारी होने पर परिवारजनों में हड़कंप मच गया। पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। थानाध्यक्ष राजकुमार पांडेय पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। फोरेंसिक टीम भी साक्ष्य एकत्रित करने के लिए पहुंची।