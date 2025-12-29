बहराइच में 1.54 लाख मतदाताओं की नहीं हुई मैपिंग, नोटिस भेजने की तैयारी में इलेक्शन कमीशन

जागरण संवाददाता, बहराइच। विशेष मतदाता प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत जिले में मतदाता सूची मैपिंग का कार्य पूरा हो चुका है। इसमें 1,54,209 मतदाताओं की मैपिंग नहीं हो पाई है। अब इन्हें नोटिस देने की तैयारी की गई है। 31 दिसंबर को मतदाता सूची का अनंतिम प्रकाशन होगा। इसके बाद एक जनवरी 2026 से नोटिस जारी करने की कार्रवाई शुरू होगी।

जिले में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान के तहत मतदाता सूची की मैपिंग का कार्य पूरा हुआ। अब मतदाता सूची का अनंतिम प्रारूप जारी करने की तैयारी की जा रही है। 31 दिसंबर को अनंतिम सूची जारी होगी। जिले की सात विधानसभाओं की मतदाता सूची में कुल 26,48,344 मतदाताओं के नाम शामिल थे। सत्यापन के दौरान बड़ी संख्या में अपात्र मतदाताओं की पहचान हुई। जांच में 5,42,145 मतदाताओं के नाम मृतक, स्थानांतरित, डुप्लीकेट अथवा लापता पाए गए, जिन्हें सूची से बाहर कर दिया गया है। वहीं 19,52,017 मतदाताओं की मैपिंग पूरी कर ली गई है। इन मतदाताओं के 2003 की सूची के आधार पर पते, पहचान और अन्य विवरण का भौतिक सत्यापन किया गया है। 2003 की मतदाता सूची से 1,54,209 मतदाताओं, या उनके माता-पिता, दादा-दादी, नाना-नानी के नाम नहीं मिलने पर मैपिंग नहीं हो सकी। जिन्हें नोटिस जारी किए जाएंगे।

इन मतदाताओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने दस्तावेज प्रस्तुत कर सत्यापन कराने का अवसर दिया जाएगा। ताकि उनका नाम मतदाता सूची में शामिल रह सके। 31 दिसंबंर को अनंतिम सूची जारी होने के बाद नोटिस देने की प्रक्रिया एक जनवरी 2026 से शुरू होगी।

इनमें से कोई एक देना होगा दस्तावेज केंद्र या राज्य कर्मचारी या पेंशनभोगी को सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम से जारी परिचय पत्र, 1 जुलाई 1987 से पहले जारी कोई भी सरकार, बैंक या डाकघर से परिचय पत्र, प्रमाण पत्र, अभिलेख, सक्षम अधिकारी से जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र, मान्यता प्राप्त बोर्ड, शैक्षिक प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी से जारी निवास प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, परिवार रजिस्टर, भूमि या मकान आवंटन प्रमाण पत्र, पासपोर्ट।