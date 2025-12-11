बहराइच हिंसा मामले में आज हो सकता है सजा का एलान, कुछ ही देर में कोर्ट सुनाएगी बड़ा फैसला

Language
    By Shivam Yadav Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 12:34 PM (IST)

    बहराइच हिंसा मामले में आज अदालत सजा का एलान कर सकती है। कुछ ही देर में कोर्ट इस मामले पर अपना बड़ा फैसला सुनाएगी। इस फैसले पर सभी की निगाहें टिकी हुई ह ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, बहराइच। जिले के महराजगंज बाजार में रामगोपाल मिश्रा हत्याकांड के दस दोषियों को आज सजा सुनाई जाएगी। दो समुदाय से मामला जुड़ा होने के कारण न्यायालय परिसर में पुलिस फोर्स तैनात किए गए है। दोपहर दो बजे के बाद फैसला आ सकता है। अपर जिला व सत्र न्यायाधीश की अदालत यह फैसला सुनाएगी। न्यायालय परिसर में थोड़ी देर में रामगोपाल की मां उनकी पत्नी के पहुंचने की सूचना है।

    हरदी इलाके के महाराजगंज बाजार में 13 अक्टूबर 2024 को दुर्गा मूर्ति विसर्जन के समय रामगोपाल मिश्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद इलाके में हिंसा भड़क उठी और कई दुकानों व घरों में आग लगा दी गई थी।

    हरदी पुलिस ने उसी दिन हत्या के आरोप में 13 लोगों के खिलाफ धारा 103/2 के तहत मामला दर्ज किया था। इनमें अब्दुल हमीद, उनके बेटे फहीम, सरफराज, तालिब, सैफ, जावेद खान, जिशान, ननकऊ, शोएब, मारुफ अली, खुर्शीद, अफजल और शकील शामिल थे। सभी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था।

    पुलिस ने विवेचना के बाद 11 जनवरी 2025 को अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। 18 फरवरी को आरोपों पर विचार किया गया। मामले से जुड़े 12 गवाहों ने न्यायालय में गवाही दी। 21 नवंबर को न्यायाधीश ने निर्णय सुरक्षित रखा और बीते 9 दिसंबर को दस आरोपियों को दोषी ठहराया।

    दोषी ठहराए गए लोगों में अब्दुल हमीद, उनके बेटे फहीम, सरफराज, तालिब, सैफ, जावेद, जिशान, ननकऊ, शोएब और मारुफ शामिल हैं।वहीं, तीन अन्य आरोपी खुर्शीद, शकील और अफजल को दोषमुक्त कर दिया गया था। आज दोषियों को सजा सुनाई जाएगी।

