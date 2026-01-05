Language
    बहराइच में सड़क हादसों में दो लोगों कीमौत, एक की नहीं हुई पहचान

    By Raju Jaiswal Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 07:59 PM (IST)

    बहराइच जिले में अलग-अलग सड़क हादसों में दो लोगों की मौत हो गई है। रुपईडीहा में निर्माणाधीन पुलिया से गिरकर 45 वर्षीय मुन्नालाल की जान चली गई। वहीं, को

    जागरण संवाददाता, बहराइच/रुपईडीहा। जिले में अलग-अलग हादसों में दो लोगों की मौत हो गई। इसमें एक की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस ने हादसों की जांच शुरू कर दी है। रुपईडीहा इलाके में निर्माणाधीन पुलिया के नीचे गिरने से साइकिल सवार की मौत हो गई। इससे परिवार में कोहराम मच गया।

    रुपईडीहा इलाके के मकनपुर निवासी 45 वर्षीय मुन्नालाल साइकिल से तीन जनवरी को बाजार जा रहे थे। गांव के निकट बन रही पुलिया के ऊपर से गुजरने के दौरान वह संतुलन खोकर नीचे गिर गए। इससे गंभीर रूप से घायल हो गए।

    उन्हें सीएचसी चरदा में भर्ती कराया गया। हालत गंभीर होने पर उन्हें मेडिकल कालेज अस्पताल रेफर कर दिया गया। उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई।

    कोतवाली नगर इलाके में दो दिन पूर्व एक अज्ञात व्यक्ति घायल अवस्था में मिला था। उन्हें एंबुलेंस से मेडिकल कॉलेज अस्पताल के हड्डी वार्ड में भर्ती कराया गया था। सोमवार को इलाज के दौरान मौत हो गई। अस्पताल प्रशासन की सूचना पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मृतक की पहचान के लिए जिले के थानों को फोटो भेजा गया है।