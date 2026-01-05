बहराइच में सड़क हादसों में दो लोगों कीमौत, एक की नहीं हुई पहचान

जागरण संवाददाता, बहराइच/रुपईडीहा। जिले में अलग-अलग हादसों में दो लोगों की मौत हो गई। इसमें एक की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस ने हादसों की जांच शुरू कर दी है। रुपईडीहा इलाके में निर्माणाधीन पुलिया के नीचे गिरने से साइकिल सवार की मौत हो गई। इससे परिवार में कोहराम मच गया।

रुपईडीहा इलाके के मकनपुर निवासी 45 वर्षीय मुन्नालाल साइकिल से तीन जनवरी को बाजार जा रहे थे। गांव के निकट बन रही पुलिया के ऊपर से गुजरने के दौरान वह संतुलन खोकर नीचे गिर गए। इससे गंभीर रूप से घायल हो गए।