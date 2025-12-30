बहराइच में ट्रैक्टर पर टूटकर गिरा हाईटेंशन तार, ड्राइवर की जिंदा जलकर मौत

संवाद सूत्र, मोतीपुर (बहराइच)। जंगल से सटे नौबना ग्राम पंचायत में एक व्यक्ति के यहां मिट्टी उतारते समय ट्रॉली ऊपर से गुजरी हाईटेंशन तार टूटकर गिर गई। जिसकी चपेट में आने से ट्रैक्टर चालक की जिंदा जलकर माैत हो गई। इसकी जानकारी मिलने पर परिवार में कोहराम मच गया। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

मोतीपुर इलाके के ग्राम पंचायत उर्रा के कबेलपुर निवासी 30 वर्षीय अजय कुमार मंगलवार सुबह मिट्टी लेकर ट्रैक्टर ट्राली से कोतवाली मुर्तिहा के नौबना गांव गए थे। गांव निवासी बेचू के द्वार पर वह मिट्टी उतार रहे थे। बेचू के द्वार पर से ही हाईटेंशन तार गुजरी है। जिसमें बिजली आपूर्ति हो रही है। मिट्टी गिराने के दौरान ट्रैक्टर ऊंचा उठाया।

इसी दौरान हाईटेंशन तार टूटकर ट्राली पर गिर गया और करंट फैल गया। करंट लगने से ट्रैक्टर चला रहे अजय की जलकर दर्दनाक मौत हो गई। वह जिंदा जल गए। उनका हाथ जलकर चालक की सीट पर गिर गया, जबकि पैर भी पूरी तरह से जल गया।