बहराइच में ट्रैक्टर पर टूटकर गिरा हाईटेंशन तार, ड्राइवर की जिंदा जलकर मौत
बहराइच के मोतीपुर में मिट्टी उतारते समय एक ट्रैक्टर पर हाईटेंशन तार टूटकर गिर गया। करंट लगने से 30 वर्षीय ट्रैक्टर चालक अजय कुमार की जिंदा जलकर दर्दना ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, मोतीपुर (बहराइच)। जंगल से सटे नौबना ग्राम पंचायत में एक व्यक्ति के यहां मिट्टी उतारते समय ट्रॉली ऊपर से गुजरी हाईटेंशन तार टूटकर गिर गई। जिसकी चपेट में आने से ट्रैक्टर चालक की जिंदा जलकर माैत हो गई। इसकी जानकारी मिलने पर परिवार में कोहराम मच गया। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
मोतीपुर इलाके के ग्राम पंचायत उर्रा के कबेलपुर निवासी 30 वर्षीय अजय कुमार मंगलवार सुबह मिट्टी लेकर ट्रैक्टर ट्राली से कोतवाली मुर्तिहा के नौबना गांव गए थे। गांव निवासी बेचू के द्वार पर वह मिट्टी उतार रहे थे। बेचू के द्वार पर से ही हाईटेंशन तार गुजरी है। जिसमें बिजली आपूर्ति हो रही है। मिट्टी गिराने के दौरान ट्रैक्टर ऊंचा उठाया।
इसी दौरान हाईटेंशन तार टूटकर ट्राली पर गिर गया और करंट फैल गया। करंट लगने से ट्रैक्टर चला रहे अजय की जलकर दर्दनाक मौत हो गई। वह जिंदा जल गए। उनका हाथ जलकर चालक की सीट पर गिर गया, जबकि पैर भी पूरी तरह से जल गया।
ट्रैक्टर का अगला हिस्सा भी जल गया। इसकी जानकारी मृतक के घर दी गई तो परिवारजन रोने लगे। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। मृतक युवक की मां लीलावती ने कोतवाली में तहरीर दी है।
गांव के लोगों का कहना है कि अवैध मिट्टी खनन किया जा रहा है। बेचू की मांग पर अजय मिट्टी घर उतारने गया था। तभी हादसा हुआ है। इतना ही नहीं तार काफी नीचे होने के चलते हादसा हुआ है। तार ऊंचा होता तो हादसा रुक सकता था।
