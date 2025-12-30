जागरण संवाददाता, बहराइच। गुजरते साल की आखिरी रात और नए साल की पहली सुबह के बीच गर्मजोशी की इम्तहान ठंड लेगी। मौसम विभाग के मुताबिक, घना कोहरा छाए रहने के साथ दिन के तापमान में गिरावट होने से ठंड के साथ ठिठुरन बढ़ेगी। बढ़ते ठंड को देखते हुए कक्षा आठ के सभी विद्यालय आगामी 10 जनवरी तक बंद कर दिए गए है।

जिले में मंगलवार की सुबह से ही कोहरा कम रहा, लेकिन चल रही पछुआ हवा ठंड के साथ ठिठुरन का अहसास कराती रही। दोपहर में आधे घंटे के लिए धूप निकली, लेकिन कोई असरदार नहीं रहा। धूप निकलते ही मेडिकल कालेज अस्पताल में तीमारदार धूप सेंकते नजर आए। शाम चार बजे के बाद मौसम ने फिर से करवट बदला और बदली छाने के साथ बर्फीली हवा ने लोगों को कपा दिया।

आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ मौसम विज्ञानी अतुल कुमार सिंह ने बताया कि मंगलवार का अधिकतम तापमान 17.2 डिग्री व न्यूनतम तापमान 10.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिन का तापमान सामान्य से 3.2 डिग्री सेल्सियस कम रहा। उन्होने बताया कि नए साल में घने कोहरे के साथ अधिक ठंड की संभावना है।