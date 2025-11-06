बहराइच में तड़तड़ाई पुलिस की गोलियां, मुठभेड़ में पांच बदमाश गिरफ्तार; दो फरार
बहराइच में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में पांच बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि दो फरार हो गए। पुलिस को सूचना मिली थी कि बदमाश लूटपाट की योजना बना रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी की। बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की। घायल बदमाशों को गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, और फरार बदमाशों की तलाश जारी है।
जागरण संवाददाता, बहराइच। भारत-नेपाल सीमा से सटे रुपईडीहा इलाके में पुलिस व इनामी बदमाशों की मुठभेड़ हो गई। पुलिस बे घेराबंदी कर पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। जबकि दो अन्य अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए। गोली लगने से घायल दो बदमाशों को मेडिकल कालेज में भर्ती कराया गया है। पकड़े गए आरोपित लखीमपुर जिले के रहने वाले है और इनका आपराधिक इतिहास भी। इनमें तीन ईनामी भी शामिल हैं ।
अपर पुलिस अधीक्षक सिटी रामानंद कुशवाहा ने बताया बुधवार रात रुपईडीहा थानाध्यक्ष रमेश रावत को मुखबिर से सूचना मिली की नवाबगंज के पटना कालोनी से कुछ बदमाश इको वैन से रुपईडीहा से चिकनिया की तरफ आ रहे हैं। सभी लखीमपुर निवासी हैं और उन पर ईनाम भी घोषित है। बदमाश किसी बड़ी घटना को देने की फिराक में हैं।
इस सूचना पर एसओ ने टीम के साथ चिकनिया रोड पर घेराबंदी की। पटना कालोनी की तरफ से एक इको वैन वाहन को आता देख जब पुलिसकर्मियों ने रोकने का प्रयास किया तो उसमें सवार लोगों ने पुलिस टीम पर फायर करने लगे। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली से दो बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गए। घेराबंदी कर मौके से चार लोगों को गिरफ्तार किया गया।
घायल बदमाश को प्राथमिक उपचार के लिए सीएचसी चरदा ले जाया गया था जहां से उन्हें बहराइच मेडिकल कालेज रेफ़र किया गया। पकड़े गए चारों आरोपितों का आपराधिक इतिहास भी है। इसमें से तीन रुपईडीहा थाने के इनमिया भी हैं। इनमें दो बदमाशों पर 15 -15 हजार जबकि एक पर 10 हजार का इनाम भी घोषित है।
इनके पास से दो तमंचा, कारतूस , गाड़ी व कुछ अन्य सामान भी बरामद हुआ है। पकड़े गए आरोपितों में लखीमपुर के धौरहरा के सिसैया कला निवासी मुनौवर खान व मोहम्मद बबलू खान ,ईसानगर के दामों बेहद निवासी जोखे उर्फ चोखे, ईसानगर के सिंघोडा निवासी छोटे लाल उर्फ छोटन व चोरी का माल खरीदने वाले खैरीघाट के शिवपुर बाजार निवासी विजय सोनी समेत पांच लोग शामिल है। दो अन्य बदमाश फरार हो गए हैं जिनकी तलाश में पुलिस टीम छापामारी कर रही है।
