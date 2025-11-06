बहराइच में तड़तड़ाई पुलिस की गोलियां, मुठभेड़ में पांच बदमाश गिरफ्तार; दो फरार

जागरण संवाददाता, बहराइच। भारत-नेपाल सीमा से सटे रुपईडीहा इलाके में पुलिस व इनामी बदमाशों की मुठभेड़ हो गई। पुलिस बे घेराबंदी कर पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। जबकि दो अन्य अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए। गोली लगने से घायल दो बदमाशों को मेडिकल कालेज में भर्ती कराया गया है। पकड़े गए आरोपित लखीमपुर जिले के रहने वाले है और इनका आपराधिक इतिहास भी। इनमें तीन ईनामी भी शामिल हैं ।

अपर पुलिस अधीक्षक सिटी रामानंद कुशवाहा ने बताया बुधवार रात रुपईडीहा थानाध्यक्ष रमेश रावत को मुखबिर से सूचना मिली की नवाबगंज के पटना कालोनी से कुछ बदमाश इको वैन से रुपईडीहा से चिकनिया की तरफ आ रहे हैं। सभी लखीमपुर निवासी हैं और उन पर ईनाम भी घोषित है। बदमाश किसी बड़ी घटना को देने की फिराक में हैं।

इस सूचना पर एसओ ने टीम के साथ चिकनिया रोड पर घेराबंदी की। पटना कालोनी की तरफ से एक इको वैन वाहन को आता देख जब पुलिसकर्मियों ने रोकने का प्रयास किया तो उसमें सवार लोगों ने पुलिस टीम पर फायर करने लगे। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली से दो बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गए। घेराबंदी कर मौके से चार लोगों को गिरफ्तार किया गया।