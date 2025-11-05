बहराइच में दर्दनाक हादसा: बाराबंकी जा रहे बाइक सवारों को डंपर ने रौंदा, एक ही परिवार के चार लोगों की मौत
बहराइच-लखनऊ हाईवे पर डंपर ने बाइक सवार चार लोगों को रौंद दिया, जिसमें एक दंपत्ति समेत सबकी मौके पर ही मौत हो गई। ये लोग बाराबंकी जा रहे थे। डंपर चालक फरार है, और पुलिस मामले की जांच कर रही है। कोहरे के कारण हादसा होने की आशंका है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
जागरण संवाददाता, बहराइच। लखनऊ-बहराइच हाइवे पर मदन कोठी के पास डंपर ने बाइक सवार चार लोगों को रौंद दिया। मौके पर ही बाइक पर सवार दंपत्ति समेत चार लोगों की मौत हो गई। बाइक सवार बाराबंकी जा रहे थे। हादसे के बाद डंपर अनियंत्रित होकर गड्ढे में पलट गई और चालक मौके से भाग गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
खैरीघाट इलाके के ललुही निवासी करन अपनी पत्नी रेनू, तीन वर्षीय बेटे विक्की व साले 35 वर्षीय चंद्र किशोर के साथ बाराबंकी के कोटवाधाम मेला देखने बाइक से जा रहे थे। बताया जाता है कि फखरपुर इलाके के मदन कोठी चौराहा व नारायनपुर पकडिया के बीच लखनऊ की तरफ से गिट्टी लदी आ रही डंपर ने बहराइच की ओर से आ रहे बाइक सवारों को रौंद दिया।
हादसे में मौके पर ही चारों लोगों की मौत हो गई। थानाध्यक्ष ब्रह्मा गौंड ने बताया कि गिट्टी भरी डंपर कोहरे या ड्राइवर को झपकी आ जाने से अनियंत्रित होकर खाई में चली गई, जिसमें बगल से गुजर रही बाइक जिस पर चार लोग सवार थे, को रौंद दिया।
परिवारजन को सूचना दिया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। चालक मौके से फरार हो गया है। तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
