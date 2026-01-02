बहराइच में आतंक का पर्याय बने नौवें भेड़िये को शूटरों ने किया ढेर, हमले से अब तक जा चुकी 13 लोगों की जान

जागरण संवाददाता, बहराइच। कैसरगंज रेंज में बीते तीन माह से आतंक के पर्याय बने नौंवे भेड़िये को गुरुवार की शाम वन विभाग के शूटरों ने ढेर कर दिया। एक सप्ताह के अंदर तीसरे भेड़िये के मारे जाने से ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। वन विभाग की कांबिंग जारी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कैसरगंज रेंज में बीते तीन माह से अधिक 84 गांव में भेड़िये का आतंक बना हुआ है। अब तक 13 लोगों की जाने जा चुकी हैं, जबकि 40 से अधिक लोग जख्मी हो चुके हैं। हमले को रोकने के लिए वन विभाग की टीम लगातार कांबिंग कर रही है। सोमवार की शाम वन विभाग की टीम को एक और सफलता मिली।

कैसरगंज रेंज के भिरगुपुरवा में सर्च आपरेशन के दौरान एक भेड़िया दिखाई पड़ा। टीम ने पकड़ने के लिए घेराबंदी की, लेकिन वह भागने लगा। जिस पर शूटरों ने ढेर कर दिया। इससे पहले आठ भेड़िये को मार गिराने में वन विभाग को सफलता मिल चुकी है।