    टमाटर की खेती के ल‍िए योगी सरकार दे रही अनुदान, क‍िसानों को करवाना होगा पोर्टल पर रज‍िस्‍ट्रेशन

    By Raju Jaiswal Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 04:08 PM (IST)

    बहराइच में टमाटर की खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार किसानों को प्रति हेक्टेयर 24 हजार रुपये का अनुदान दे रही है। इसके लिए किसानों को विभागीय पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा। इस बार जिले को 100 हेक्टेयर में टमाटर की खेती का लक्ष्य मिला है। किसान साल में दो बार टमाटर की खेती कर सकते हैं और अच्छी आमदनी कमा सकते हैं।

    टमाटर की खेती के ल‍िए योगी सरकार दे रही अनुदान।- सीएम योगी की फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, बहराइच। टमाटर की खेती को बढ़ावा देने और किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए सरकार की ओर से अनुदान दी जा रही है। इसके लिए किसानों को विभागीय पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। प्रति हेक्टयेर खेती के लिए किसानों को सरकार की ओर से 24 हजार रुपये दिया जाएगा।

    कृषि बाहुल्य जिले में नकदी के फसल के लिए किसान गन्ना की प्रचुर मात्रा में बोआई करते हैं। इसके अलावा धान व गेहूं खाद्यान्न के लिए करते हैं। इससे अलग सरकार ने किसानों को दलहन व तिलहन की खेती के लिए प्रोत्साहित करना शुरू किया है। इसके तहत प्रदेश सरकार ने टमाटर की खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहन राशि देने के लिए कहा है।

    जिले को इस बार 100 हेक्टेयर में टमाटर की खेती करने का लक्ष्य मिला है। जिसमें 300 से अधिक किसान खेती करते हैं। योजना के लिए अब तक 190 किसानों ने रजिस्ट्रेशन भी करवाया है। जिला उद्यान अधिकारी दिनेश चौधरी ने बताया कि टमाटर की खेती करने वाले किसानों को प्रति हेक्टेयर (12.5 बीघा) के लिए 24 हजार रुपये अनुदान दिया जाएगा।

    इसके लिए किसानों को विभाग के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। उन्होंने बताया कि जिले में किसान एक बीघा से लेकर एक हेक्टेयर जमीन में खेती करते हैं। टमाटर की अधिक पैदावार व किसानों काे मुनाफा के लिए अनुदान योजना शुरू की गई है।

    वर्ष में दो बार कर सकते हैं खेती

    उद्यान विभाग के योजना प्रभारी पंकज कुमार वर्मा ने बताया कि टमाटर खेत में लगाने के लिए नर्सरी तैयार हो रही है। अक्तूबर माह में इसे खेत में लगाया जाएगा। जनवरी व फरवरी माह में टमाटर तैयार हो जाएगी। इसके बाद जून माह में किसान खेतों में टमाटर के पौध लगाकर अच्छी आमदनी कमा सकते हैं।

