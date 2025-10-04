Language
    बहराइच में छह लोगों की मौत मामले में आठ पर हत्या का मुकदमा, मृतक के भाई समेत चार गिरफ्तार

    By Santosh Srivastava Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 03:54 AM (IST)

    बहराइच के रामगांव में दो किशोरों की हत्या के बाद एक परिवार की आत्महत्या के मामले में पुलिस ने मृतक के भाई समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है क्योंकि घटनास्थल पर कुछ परिस्थितियां ऐसी पाई गईं जिनसे आत्महत्या पर संदेह होता है। पुलिस सभी पहलुओं पर गंभीरता से जांच कर रही है।

    छह लोगों की मौत में आठ पर हत्या का मुकदमा, चार गिरफ्तार

    जागरण संवाददाता, बहराइच। रामगांव इलाके के निंदूरपुरवा में गांव के दो किशोरों की हत्या करने के बाद पत्नी और दो बेटियों सहित आत्महत्या करने के मामले में नया मोड़ सामने आया है।

    मामले में आठ लोगों के खिलाफ हत्या समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके बाद आत्महत्या या हत्या के बीच गुत्थी उलझ गई है। पुलिस ने मृतक के भाई समेत चार लोगों को जेल भेजा है।

    बीते एक अक्टूबर बुधवार को निंदूरपुरवा गांव निवासी विजय के आंगन में गांव के रहने वाले 12 वर्षीय सूरज यादव व 13 वर्षीय शनि वर्मा का अलग-अलग खून से लथपथ शव पाया गया था। दोनों किशोरों के शरीर पर धारदार हथियार से हमले के निशान मिले थे।

    घर के एक कमरे में भीषण आग लगी थी। घर के कमरे में बने टांड़ पर विजय व उसकी पत्नी धीरज कुमारी के साथ दो बेटियों का अधजला शव बरामद हुआ था। आशंका जताई गई थी कि किशाेरों की हत्या करने के बाद विजय ने परिवार संग कमरे में आग लगाकर जान दे दी, लेकिन घटना वाले दिन उसके घर के पीछे का दरवाजा खुला पाया गया था।

    सवाल यह भी उठा कि पूरा परिवार टांड़ पर बैठकर आत्मदाह कैसे कर सकता है? साथ ही ग्रामीणों ने घटना वाले दिन विजय के भाई व पड़ोसियों से जब भीषण आग लगने के बाद भी कैसे वह अंजान बने रह गए की बात कही तो सभी ग्रामीणों पर हमलावर हो गए थे।

    मृतक किशोर शनि के चाचा हीरालाल ने हत्या का आरोप लगाते हुए तहरीर पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस ने मृतक विजय समेत पड़ोस में रहने वाले बहादुर व उनके तीन बेटों सरवन, गुड्डू, मनोज व भगवान, बलराम, जितेंद्र के खिलाफ हत्या समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की है।

    आरोप लगाया कि विजय के भाई अजय और अन्य लोगों ने ही सभी की हत्या कर घटना को छिपाने के लिए आग लगाई है। एएसपी दुर्गा प्रसाद तिवारी ने बताया कि सभी पहलुओं की गहनता से जांच कराई जा रही है। जल्द ही घटना का राजफाश किया जाएगा।

    थानाध्यक्ष मदन लाल ने बताया कि मामले में मृतक के भाई अजय व नामजद आरोपितों में शामिल जितेंद्र, मनाेज व बलराम को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। उन्होंने बताया कि अन्य की तलाश की जा रही है।