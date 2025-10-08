बहराइच में आधार कार्ड में सुधार कराना अब महंगा हो गया है। यूआईईडीएआई ने संशोधन शुल्क में 25 रुपये की वृद्धि की है जो 1 अक्टूबर से लागू है। अब नाम जन्मतिथि बदलने और केवाईसी के लिए अधिक शुल्क देना होगा। हालांकि नया आधार बनवाना अभी भी मुफ्त है। 10 साल पुराने आधार को अपडेट कराने की सलाह दी गई है।

जागरण संवाददाता, बहराइच। आधार कार्ड में किसी भी प्रकार का संशोधन कराना अब महंगा हो गया है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईईडीएआई) ने आधार संशोधन में 25 रुपये की बढ़ोतरी की है। यह व्यवस्था पहली अक्टूबर से लागू कर दी गई है। पहले यह शुल्क 100 रुपये था। वहीं नया आधार बनवाने में पहले की तरह निश्शुल्क व्यवस्था रखी गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सात से 14 साल के बीच बच्चे का बायोमैट्रिक अपडेट कराने में 125 रुपये देने होंगे। पांच से सात और 15 से 17 साल के बीच कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। पति का नाम, जन्मतिथि अपडेट कराने में अब तक 50 रुपये देने होते थे, लेकिन अब 75 रुपये लगेंगे। केवाईसी कराने की फीस भी 50 से बढ़ाकर 75 रुपये कर दी गई है। आधार गुम होने पर डाउनलोड फीस 30 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये कर दी गई है। ऐसे में अब लोगों को आधार में संशोधन आदि कराने पर अतिरिक्त जेब ढीली करनी पड़ेगी। प्रधान डाकघर में प्रतिदिन 80 से 100 की संख्या में आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं। हालांकि संशोधन की संख्या में कमी है।

700 रुपये में घर बैठे मिलेगी सुविधा - आधार संशोधन की सुविधा यदि आप घर बैठे लेना चाहते है तो मिल जाएगी। इसके लिए यूआईएडीएआई को मेल करना होगा। इसके लिए 700 रुपये फीस पहले निर्धारित है जो यथावत रखी गई है।