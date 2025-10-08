Language
    आधार कार्ड अपडेट कराने के ल‍िए अब देने होंगे ज्‍यादा रुपये, घर बैठे लेना चाहते हैं सुविधा तो चुकानी होगी ये रकम

    By Jagran News Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 05:09 PM (IST)

    बहराइच में आधार कार्ड में सुधार कराना अब महंगा हो गया है। यूआईईडीएआई ने संशोधन शुल्क में 25 रुपये की वृद्धि की है जो 1 अक्टूबर से लागू है। अब नाम जन्मतिथि बदलने और केवाईसी के लिए अधिक शुल्क देना होगा। हालांकि नया आधार बनवाना अभी भी मुफ्त है। 10 साल पुराने आधार को अपडेट कराने की सलाह दी गई है।

    महंगा हुआ आधार कार्ड संशोधन।- सांकेत‍िक तस्‍वीर

    जागरण संवाददाता, बहराइच। आधार कार्ड में किसी भी प्रकार का संशोधन कराना अब महंगा हो गया है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईईडीएआई) ने आधार संशोधन में 25 रुपये की बढ़ोतरी की है। यह व्यवस्था पहली अक्टूबर से लागू कर दी गई है। पहले यह शुल्क 100 रुपये था। वहीं नया आधार बनवाने में पहले की तरह निश्शुल्क व्यवस्था रखी गई है।

    सात से 14 साल के बीच बच्चे का बायोमैट्रिक अपडेट कराने में 125 रुपये देने होंगे। पांच से सात और 15 से 17 साल के बीच कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। पति का नाम, जन्मतिथि अपडेट कराने में अब तक 50 रुपये देने होते थे, लेकिन अब 75 रुपये लगेंगे। केवाईसी कराने की फीस भी 50 से बढ़ाकर 75 रुपये कर दी गई है। आधार गुम होने पर डाउनलोड फीस 30 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये कर दी गई है। ऐसे में अब लोगों को आधार में संशोधन आदि कराने पर अतिरिक्त जेब ढीली करनी पड़ेगी। प्रधान डाकघर में प्रतिदिन 80 से 100 की संख्या में आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं। हालांकि संशोधन की संख्या में कमी है।

    700 रुपये में घर बैठे मिलेगी सुविधा

    - आधार संशोधन की सुविधा यदि आप घर बैठे लेना चाहते है तो मिल जाएगी। इसके लिए यूआईएडीएआई को मेल करना होगा। इसके लिए 700 रुपये फीस पहले निर्धारित है जो यथावत रखी गई है।

    10 साल में कराना होगा आधार अपडेट

    आधार 10 साल पुराना है तो उसे अपडेट करा लेना चाहिए। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का मानना है कि 10 साल में फोटो व हाथ की रेखाओं में परिवर्तन हो जाता है। बायोमैट्रिक मशीन हाथ की अंगुलियों के निशान नहीं लेती है।

    आधार कार्ड में संशोधन आदि के संबंध में शुल्क बढ़ोतरी का पत्र पिछले माह आ गया था। नई दर पहली से लागू हो गई हैं। प्रधान डाकघर समेत सभी शाखाओं में आधार संबंधी कार्य हो रहे हैं।- संतोष सिंह, पोस्टमास्टर, प्रधान डाकघर, बहराइच।

