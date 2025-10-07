यूपी के इस जिले में कॉलेजों में संचालित लाइब्रेरी को मिलेगी मजबूती, इन स्कूलों को भेजी गई धनराशि

बहराइच के माध्यमिक विद्यालयों में पुस्तकालयों को सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने बजट आवंटित किया है। राजकीय हाई स्कूलों को 15 हजार और इंटर कॉलेजों को 20 हजार रुपये मिलेंगे। प्रधानाचार्यों को एनसीईआरटी की पुस्तकें खरीदने की जिम्मेदारी दी गई है। जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) खरीदारी का निरीक्षण करेंगे जिसका उद्देश्य छात्रों के लिए पठन-पाठन को बेहतर बनाना है और शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना है।

जागरण संवाददाता, बहराइच। जिले के माध्यमिक विद्यालयों में संचालित लाइब्रेरी को और मजबूत करने के लिए धनराशि आवंटित की जाएगी। शासन से बजट पास हो चुका है। दो दिन के अंदर विद्यालयों के खातों में धनराशि का आवंटन कर दिया जाएगा। विद्यालयों के प्रधानाचार्याें के ऊपर किताब खरीदने की जिम्मेदारी हाेगी। लाइब्रेरी में किताबों की संख्या बढ़ने से छात्र-छात्राओं की पढ़ाई और बेहतर हो सकेगी।

जिले में 40 राजकीय हाईस्कूल व 12 राजकीय इंटर कॉलेज संचालित हो रहे हैं। सभी विद्यालयों में लाइब्रेरी भी है। लाइब्रेरी में छात्र-छात्राएं खाली कक्षाओं में पढ़ाई करते हैं। लाइब्रेरी में किताबों की संख्या को बढ़ाने के लिए शासन ने बजट जारी किया है, जिससे किताबों की खरीदारी की जा सके और छात्र-छात्राओं को पढ़ाई में सुविधा मिल सके।

शासन की ओर से राजकीय हाईस्कूल के लिए 15 हजार रुपये व राजकीय इंटर कालेज के लिए 20 हजार रुपये की धनराशि भेजी है। शासन की ओर से भेजी गई धनराशि मुख्यालय पहुंच गई है। विद्यालयों को आगामी दो दिनों में धनराशि भेज दी जाएगी।