मेडिकल कॉलेज में बुखार और सांस रोगियों की बढ़ी संख्या, इलाज के लिए आए 1150 मरीज

जागरण संवाददाता, बहराइच। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में शनिवार को इलाज के लिए 1150 मरीज आए। इनमें बुखार व सांस रोगियों की संख्या अधिक रही। आठ रोगियों की हालत गंभीर होने पर उन्हें अस्पताल के वार्ड में भर्ती कर इलाज किया जा रहा है। चिकित्सक इन रोगियों की निगरानी कर रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जिले में पड़ रही कड़ाके की ठंड आम लोगाें को बीमारियों की चपेट में ले रही है। सर्दी, जुकाम के साथ बुखार व सांस रोगी अस्पताल पहुंच रहे हैं। सुबह आठ बजे से मरीज इलाज के लिए अस्पताल पहुंचे और पर्चा बनवाने के बाद चिकित्सकों को दिखाया।