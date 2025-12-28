Language
    मेडिकल कॉलेज में बुखार और सांस रोगियों की बढ़ी संख्या, इलाज के लिए आए 1150 मरीज

    By Raju Jaiswal Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 02:43 PM (IST)

    बहराइच मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ठंड के कारण मरीजों की संख्या बढ़ गई है। शनिवार को 1150 मरीज इलाज के लिए आए, जिनमें बुखार और सांस के रोगी अधिक थे। आठ ग ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, बहराइच। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में शनिवार को इलाज के लिए 1150 मरीज आए। इनमें बुखार व सांस रोगियों की संख्या अधिक रही। आठ रोगियों की हालत गंभीर होने पर उन्हें अस्पताल के वार्ड में भर्ती कर इलाज किया जा रहा है। चिकित्सक इन रोगियों की निगरानी कर रहे हैं।

    जिले में पड़ रही कड़ाके की ठंड आम लोगाें को बीमारियों की चपेट में ले रही है। सर्दी, जुकाम के साथ बुखार व सांस रोगी अस्पताल पहुंच रहे हैं। सुबह आठ बजे से मरीज इलाज के लिए अस्पताल पहुंचे और पर्चा बनवाने के बाद चिकित्सकों को दिखाया।

    फिजीशियन वार्ड के कमरा नंबर 25 व 26 में मरीजों की सबसे अधिक रही। इसके अलावा नेत्र विभाग, दंत विभाग, सर्जन व क्षय रोग विभाग में मरीजों की भीड़ रही।

    महिला अस्पताल, चिल्ड्रेन वार्ड व पुरुष अस्पताल में कुल 1150 रोगियों का इलाज चिकित्सकों की टीम ने किया। इनमें 45 फीसद मरीज बुखार से ग्रसित आए।

    आठ रोगियों की हालत गंभीर होने पर उन्हें भर्ती कर इलाज किया जा रहा है। सांस रोगियों की संख्या भी 10 फीसद रही। मेडिकल कॉलेज के सीएमएस डा. एमएमएम त्रिपाठी ने बताया कि ठंड के चलते मरीजों की संख्या अधिक रहती है।