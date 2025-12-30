बहराइच में ट्रैक्टर पर हाइटेंशन तार गिरने से जिंदा जला युवक, तड़प-तड़पकर तोड़ा दम

जागरण संवाददाता, बहराइच। मोतीपुर इलाके के नौबना गांव में ट्रैक्टर पर हाइटेंशन तार गिरने से युवक जिंदा जल गया। मौके पर ही तड़प-तड़पकर उसकी मौत हो गई। जब तक लोग कुछ समझ पाते, तब तक सबकुछ खत्म हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

इलाके के ग्राम पंचायत उर्रा निवासी 25 वर्षीय अजय मंगलवार की सुबह लगभग नौ बजे नौबना गांव में ट्रॉली से मिट्टी गिरा रहा था। प्रेशर वाली ट्रॉली थी। हाई टेंशन लाइन का तार इतना नीचा था कि ट्रॉली से टच हो गया और कटकर नीचे गिर गया, जिससे ट्रैक्टर का अगला पहिया जल गया।