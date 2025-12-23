बहराइच में तेंदुए ने आंगन में बैठी किशोरी पर किया हमला, गले और गर्दन में बने गहरे जख्म; मची अफरा-तफरी

संवाद सूत्र, जागरण बहराइच। कतर्नियाघाट वन्यजीव प्रभाग के ग्राम पंचायत चफरिया के ओरीपुरवा गांव में जिम सेंटर के पीछे गांव निवासी दुर्बेश की पुत्री सोनम सोमवार शाम को घर के आंगन में बैठी थी।

इसी दौरान गन्ने के खेत से निकलकर तेंदुए ने उस पर हमला घर दिया। शोर मचाने पर परिवार व गांव के लोग एकत्र हो गए। आसपास के लोगों ने हांका लगाया तो तेंदुआ किशोरी को घायल कर गन्ने के खेत में घुस गया।