बहराइच में तेंदुए ने आंगन में बैठी किशोरी पर किया हमला, गले और गर्दन में बने गहरे जख्म; मची अफरा-तफरी
उत्तर प्रदेश के बहराइच में एक तेंदुए ने घर के आंगन में बैठी एक किशोरी पर हमला कर दिया। तेंदुए के हमले से किशोरी के गले और गर्दन पर गहरे जख्म आए हैं, ज ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, जागरण बहराइच। कतर्नियाघाट वन्यजीव प्रभाग के ग्राम पंचायत चफरिया के ओरीपुरवा गांव में जिम सेंटर के पीछे गांव निवासी दुर्बेश की पुत्री सोनम सोमवार शाम को घर के आंगन में बैठी थी।
इसी दौरान गन्ने के खेत से निकलकर तेंदुए ने उस पर हमला घर दिया। शोर मचाने पर परिवार व गांव के लोग एकत्र हो गए। आसपास के लोगों ने हांका लगाया तो तेंदुआ किशोरी को घायल कर गन्ने के खेत में घुस गया।
हमले में किशोरी के गले और गर्दन में गहरे जख्म हो गए हैं। घायल किशोरी को पीएचसी सुजौली ले जाया गया, जहां से चिकित्सकों ने सीएचसी मिहींपुरवा रेफर कर दिया। किशोरी की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जाता है कि किशोरी का परिवार झांसी से पानीपुरी बेचने आया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।