    बहराइच में 24 घंटे में दो भेड़ियों का एनकाउंटर, वन विभाग ने अब तक 8 को मार गिराया

    By Rahul Kumar Yadav Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 06:25 PM (IST)

    बहराइच के कैसरगंज रेंज में वन विभाग को 24 घंटे के भीतर दूसरे भेड़िये को मारने में सफलता मिली है, जिससे कुल मारे गए भेड़ियों की संख्या आठ हो गई है। भेड ...और पढ़ें

    

    जागरण संवाददाता, बहराइच। कैसरगंज रेंज में आतंक का पर्याय बने भेड़ियों को मार गिराने में वन विभाग को 24 घंटे में दूसरी सफलता मिली है। भाग रहे भेड़िये को वन विभाग के शूटरों ने ढेर कर दिया।

    अब तक आठ भेड़ियों को मार गिराने में सफलता हासिल हुई है। बीते आठ दिनों से भेड़िये के हमलों पर विराम लगा हुआ है, जिससे ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है।

    फखरपुर इलाके के बिरजा पकड़िया में वन विभाग की टीम मंगलवार को सर्च आपरेशन कर रही थी। इस दौरान एक भेड़िया दिखाई पड़ा। टीम ने घेराबंदी कर रेस्क्यू करने का प्रयास किया, लेकिन भेड़िया भाग निकला।

    इस पर टीम में शामिल शूटरों ने शूट कर भेड़िये को ढेर कर दिया। 24 घंटे के अंदर वन विभाग की टीम को यह दूसरी सफलता मिली है, इससे पहले भी इसी गांव में भेड़िये को शूटकर ढेर किया गया था। भेड़िये के शव को कब्जे में लेकर प्रभागीय कार्यालय लाया गया।

    बुधवार को चिकित्सकों के पैनल द्वारा शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा। बहराइच डीएफओ रामसिंह यादव ने बताया कि मंगलवार को भी एक मादा भेड़िया मारी गई है। जिसकी उम्र लगभग साढ़े तीन साल है। उन्होने बताया कि अब तक आठ भेड़िये मारे जा चुके है। उम्मीद है कि अब हो रहे हमले पर अंकुश लगेगा।