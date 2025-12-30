Language
    माघ मेले के लिए बहराइच डिपो से चलेंगी 50 स्पेशल बसें, 10 बसों को रखा जाएगा रिजर्व

    By Rahul Kumar Yadav Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 04:27 PM (IST)

    प्रयागराज में शुरू होने जा रहे माघ मेले को लेकर परिवहन निगम ने तैयारियां कर ली है। माघ मेले के लिए बहराइच डिपो से 50 स्पेशल बसों का संचालन किया जाएगा। ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, बहराइच। प्रयागराज में शुरू होने जा रहे माघ मेले को लेकर परिवहन निगम ने तैयारियां कर ली है। माघ मेले के लिए बहराइच डिपो से 50 स्पेशल बसों का संचालन किया जाएगा। 10 बसों को रिजर्व में रखा जाएगा। भीड़ बढ़ने पर उसका भी संचालन शुरू करा दिया जाएगा। यात्री को किसी प्रकार की कोई समस्या न हो, इसके लिए परिवहन विभाग ने कमर कस ली है।

    माघ मेला एक जनवरी से 15 फरवरी तक प्रयागराज में है। इसके लिए परिवहन विभाग ने तैयारी शुरू कर ली है। माघ मेले में जिले से काफी श्रद्धालुओं के जाने की संभावना है। कुंभ मेले में भी जिले से काफी संख्या में श्रद्धालु गए थे, जिसको लेकर इस बार माघ मेले को लेकर 50 स्पेशल बसों के संचालन का निर्णय लिया गया है। यह ऐसी बसें है, जो अभी हाल दो से चार महीनों में डिपो में नई आई है, जिससे कोई समस्या का सामना न करना पड़े।

    मौनी अमावस्या पर रहेगी ज्यादा भीड़

    सबसे बड़े स्नान मौनी अमावस्या (18 जनवरी) पर स्नान करने को जाने के लिए श्रद्धालुओं की काफी भीड़ रहेगी। यहां से अधिक संख्या में श्रद्धालु अयोध्या भी जाते है। इस बार प्रयागराज में माघ मेला होने पर वहां के लिए भीड़ उमड़ने की विभाग को पूरी संभावना है।

     

    माघ मेले को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा देना प्राथमिकता है। 24 घंटे माघ मेले में बसों की सेवा जारी रहेगी। निगरानी के लिए टीमें भी गठित की जाएंगी।- ज्ञानचंद्र, एआरएम बहराइच डिपो