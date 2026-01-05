Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    बहराइच में ठंड ने तोड़ा 8 साल का र‍िकॉर्ड, न्यूनतम तापमान पहुंचा तीन डिग्री सेल्सियस

    By Rahul Kumar Yadav Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 08:06 PM (IST)

    आठ साल बाद जिले का न्यूनतम तापमान तीन डिग्री सेल्सियस पहुंचा। सामान्य से 6.2 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। सीजन की सबसे ठंड रात रविवार ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    जागरण संवाददाता, बहराइच। आठ साल बाद जिले का न्यूनतम तापमान तीन डिग्री सेल्सियस पहुंचा। सामान्य से 6.2 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। सीजन की सबसे ठंड रात रविवार की रही। इससे पहले साल 2018 में 2.2 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुचा रहा। मौसम विज्ञानी के मुताबिक, मंगलवार को घना कोहरा छाएगा और रात के तापमान में आंशिक बढ़ोतरी हो सकती है।

    रविवार की देर रात पछुआ हवा की गति तेज रही। हवा तेज चलने से लोग कांपते नजर आए। सड़कों पर गुजरने वाले राहगीर अलाव का सहारा लेकर ठंड से बचाव करते रहे। सबसे ज्यादा परेशानी रिक्शा चालक व ड्यूटी पर तैनात गार्डाें को रही। सोमवार की सुबह कोहरा हल्का रहा। नौ बजे के बाद से ही सूर्यदेव के दर्शन हुए, जिससे लोगाें ने दिन में राहत महसूस की।

    आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ मौसम विज्ञानी अतुल कुमार सिंह ने बताया कि दिन का अधिकतम तापमान 19.2 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान तीन डिग्री पहुंच गया, जो कि शनिवार रात की तुलना में साढ़े तीन डिग्री कम रही। उन्होंने बताया कि रात के तापमान में आंशिक बढ़ोतरी की संभावना है।