    सुबह-सुबह अस्‍पताल पहुंचे CMO तो अधीक्षक समेत 17 स्‍वास्‍थ्‍यकर्मी म‍िले अनुपस्‍थि‍त, अधि‍कारी ने कर दी ये कार्रवाई 

    By Raju Jaiswal Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 07:56 PM (IST)

    विशेश्वरगंज सीएचसी का मुख्य चिकित्साधिकारी ने सोमवार सुबह 10:15 मिनट पर औचक निरीक्षण करने पहुंचे तो अधीक्षक समेत 17 स्वास्थ्यकर्मी अनुपस्थित मिले। नार ...और पढ़ें

    संवाद सूत्र, विशेश्वरगंज (बहराइच)। विशेश्वरगंज सीएचसी का मुख्य चिकित्साधिकारी ने सोमवार सुबह 10:15 मिनट पर औचक निरीक्षण करने पहुंचे तो अधीक्षक समेत 17 स्वास्थ्यकर्मी अनुपस्थित मिले। नाराज सीएमओ ने सभी का वेतन बाधित कर स्पष्टीकरण तलब किया है। संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों को इस लापरवाही के लिए फटकार भी लगाई।

    सीएमओ डॉ. संजय कुमार सुबह 10: 15 बजे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र विशेश्वरगंज पहुंचे। उन्होंने अस्पताल में ओपीडी, लेबर रूम, लैब, वार्ड, दवा वितरण कक्ष व अस्पताल परिसर का निरीक्षण किया। मौके पर सफाई कर्मचारी झाडृ लगाता मिला, जबकि अधीक्षक डा. प्रवीण पांडेय, तीन चिकित्सक, लैब टेक्नीशियन समेत 17 कर्मचारी अनुपस्थित मिले।

    10:30 बजे तक सभी कर्मचारी नहीं पहुंचे तो सीएमओ ने सभी को अनुपस्थित लिख दिया। उन्होंने अस्पताल में अव्यवस्था को लेकर नाराजगी जताई। अधीक्षक को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि सुबह आठ बजे अस्पताल खुलने का समय है। बावजूद इसके दो घंटे बाद भी कर्मचारी अस्पताल नहीं पहुंच रहे हैं। यह लापरवाही है।

    सीएमओ ने कहा कि सरकार की सुविधाएं आम जनता तक पहुंचाएं। अस्पताल का संचालन समय से हो, साथ ही कर्मचारी समय से ड्यूटी के लिए पहुंचे। मुख्य चिकित्साधिकारी ने बताया कि अस्पताल में डॉ. मनोज कुमार, वॉर्ड ब्वॉय व दो अन्य कर्मी ही उपस्थित मिले, जबकि अनुपस्थित 17 कर्मचारियों का एक दिन का वेतन बाधित कर दिया गया है। सभी से स्पष्टीकरण मांगा गया है।