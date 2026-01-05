संवाद सूत्र, विशेश्वरगंज (बहराइच)। विशेश्वरगंज सीएचसी का मुख्य चिकित्साधिकारी ने सोमवार सुबह 10:15 मिनट पर औचक निरीक्षण करने पहुंचे तो अधीक्षक समेत 17 स्वास्थ्यकर्मी अनुपस्थित मिले। नाराज सीएमओ ने सभी का वेतन बाधित कर स्पष्टीकरण तलब किया है। संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों को इस लापरवाही के लिए फटकार भी लगाई।

सीएमओ डॉ. संजय कुमार सुबह 10: 15 बजे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र विशेश्वरगंज पहुंचे। उन्होंने अस्पताल में ओपीडी, लेबर रूम, लैब, वार्ड, दवा वितरण कक्ष व अस्पताल परिसर का निरीक्षण किया। मौके पर सफाई कर्मचारी झाडृ लगाता मिला, जबकि अधीक्षक डा. प्रवीण पांडेय, तीन चिकित्सक, लैब टेक्नीशियन समेत 17 कर्मचारी अनुपस्थित मिले।

10:30 बजे तक सभी कर्मचारी नहीं पहुंचे तो सीएमओ ने सभी को अनुपस्थित लिख दिया। उन्होंने अस्पताल में अव्यवस्था को लेकर नाराजगी जताई। अधीक्षक को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि सुबह आठ बजे अस्पताल खुलने का समय है। बावजूद इसके दो घंटे बाद भी कर्मचारी अस्पताल नहीं पहुंच रहे हैं। यह लापरवाही है।