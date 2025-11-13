रायबरेली में बहुचर्चित अपटा कांड के मुख्य गवाह पर फायरिंग, मुकदमा दर्ज
रायबरेली के ऊंचाहार में अपटा कांड के मुख्य गवाह कृष्ण कुमार तिवारी पर अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग कर दी। घटना उस समय हुई जब वह अपनी शराब की दुकान बंद कर घर जा रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है। कृष्ण कुमार तिवारी को न्यायालय द्वारा सुरक्षा भी प्रदान की गई है, क्योंकि वह इस मामले में मुख्य गवाह हैं।
संवादसूत्र, जागरण, ऊंचाहार (रायबरेली)। शराब की दुकान बंद कर घर जा रहे अपटा कांड के मुख्य गवाह कृष्ण कुमार तिवारी पर बुधवार की रात अपाचे सवार हमलावरों ने फायरिंग कर दी। गनीमत रही कि गोली स्कार्पियो के शीशे को पार करती हुई पास से निकल गई, अन्यथा बड़ी घटना घटित हो सकती थी। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने दो अज्ञात समेत पांच लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर आरोपितों की गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए हैं।
26 जून वर्ष 2017 को अपटा मजरे इटौरा बुजुर्ग गांव में प्रतापगढ़ जनपद के देवरा निवासी बालू के थोक व्यापारी रोहित शुक्ल, नरेंद्र शुक्ल, अनूप मिश्र, अंकुश मिश्र और बृजेश शुक्ल सभी पांचों लोगों को लाठी डंडों से पीट-पीटकर अधमरा करने बाद कार में बंद कर जिंदा जला दिया गया था। घटना में पुलिस ने राजाराम यादव, प्रदीप कुमार, कृष्ण कुमार, शिवकुमार, राजेंद्र यादव, रामबहाल, भोंदऊ, राम अभिलाष, दशरथ के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया था।
कोर्ट द्वारा करीब एक वर्ष पूर्व सभी आरोपितों को जमानत पर रिहा किया गया है। मुकदमे में छिपिया मजरे इटौरा बुजुर्ग निवासी कृष्ण कुमार तिवारी उर्फ केके मुख्य गवाह हैं। जिनकी इन दिनों कोर्ट में गवाही व जिरह चल रही है। जिनकी सुरक्षा को लेकर न्यायालय द्वारा सुरक्षा कर्मी की तैनाती की गई है।
आरोप है बुधवार की रात करीब 10 बजे वह लक्ष्मीगंज गांव स्थित शराब की दुकान बंद कर स्कार्पियो से घर जा रहे थे। तभी मांधातापुर गांव के पास अपाचे सवार दो युवक स्कार्पियो को ओवरटेक करते हुए फायरिंग शुरू कर दी। अचानक हुए इस हमले से कृष्ण कुमार व सुरक्षाकर्मी ईश्वर प्रसाद सहम गए और खुद को बचाते हुए वाहन में ब्रेक लगाकर सीट पर लेट गए।
यह भी पढ़ें- Deoria News: मोबाइल बनवाने के बाद दुकानदार ने मांगे रुपये तो मार दी गोली, हालत गंभीर
सूझबूझ से दोनों की जान बच गई। आरोप है कि इस दौरान हमलावर गाली गलौज व धमकी देते हुए मौके से भाग निकले। पीड़ित ने कोतवाली में तहरीर देकर अपटा मजरे इटौरा बुजुर्ग निवासी पूर्व प्रधान विजय बहादुर उर्फ राजा यादव, कृष्ण कुमार यादव व लबेदवा निवासी पूर्व ब्लाक प्रमुख शिवकुमार यादव को घटना में साजिश कर्ता बताते हुए हमलावरों समेत पांच लोगों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई है।
प्रभारी निरीक्षक अजय राय का कहना है कि प्रधान पुत्र विजय बहादुर उर्फ राजा यादव, कृष्ण कुमार यादव व शिवकुमार यादव के विरुद्ध संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपितों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।
