बहराइच में 83 उद्यमियों ने 705 करोड़ रुपये के निवेश का दिया प्रस्ताव, कंपनियां लगने से मिलेगा रोजगार
बहराइच में आगामी फरवरी में होने वाली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी (जीबीसी) के लिए तैयारियां तेज हैं। जिले में 83 उद्यमियों ने 705 करोड़ रुपये के निवेश का ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बहराइच। आगामी फरवरी माह में होने वाले ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी (जीबीसी) को लेकर तैयारियां आगे बढ़ रहीं हैं। जिले में अब तक 83 उद्यमियों ने 705 करोड़ रुपये के निवेश करने का प्रस्ताव दिया है। इनके उद्यम धरातल पर उतरने से करीब दो हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। जिले को एक हजार करोड़ रुपये निवेश का लक्ष्य दिया गया है।
जिले के विकास को गति देने के उद्देश्य से नए उद्योगों की स्थापना का खाका तैयार किया गया है। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए इंवेस्ट यूपी की आधिकारिक वेबसाइट पर निवेश के लिए आवेदन की प्रक्रिया चल रही है।
जिले में अब तक 83 उद्यमियों ने सात अरब पांच करोड़ रुपये का निवेश करने के लिए नए प्रस्ताव उद्योग केंद्र को दिए हैं। इनकी फीडिंग का कार्य पूरा हो चुका है।
जिला उद्योग केंद्र के पास अब तक जिन निवेशकों ने एमओयू पर हस्ताक्षर कर ऑनलाइन पंजीकरण कराया है। उनमें 40.84 करोड़ रुपये लागत की इंडियन पोटाश लिमिटेड की सबसे बड़ी इकाई शामिल है।
इसके अलावा 35 करोड़ रुपये की लागत की जैन फूड्स एंड पैकेजिंग, 31.46 करोड़ लागत की सुदेश इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, 30 करोड़ लागत से लिस्योर रिजार्ट, 23.7 करोड़ का एसपरन फूड प्राइवेट लिमिटेड और 18 करोड़ की लागत से प्रणय पवेलियन रिजार्ट, राइस मिल, बायो फ्यूल इंडस्ट्रीज आदि कुछ प्रमुख उद्योग शामिल हैं।
मुख्यमंत्री उद्योग मित्र दिव्यादित्य ने बताया कि इन उद्योगों के लगने से एक हजार से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। लक्ष्य को पूरा करने के लिए उद्यमियों से संपर्क साधकर लोगों को निवेश कराने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।
ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी को लेकर निवेशकों द्वारा पोर्टल पर पंजीकरण कराया जा रहा है। अब तक 83 निवेशकों द्वारा 705 करोड़ रुपये का निवेश करने के लिए प्रस्ताव दिए हैं। एक हजार करोड़ के निवेश का लक्ष्य जिले को मिला है। -केशव राम वर्मा, उपायुक्त उद्योग, बहराइच।
