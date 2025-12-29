बुजुर्ग के शव को चार घंटे तक रौंदकर निकलते रहे वाहन, Delhi-Saharanpur हाईवे पर हादसे में हुई मौत
Baghpat News : बागपत में दिल्ली-सहारनपुर हाईवे पर घने कोहरे के कारण एक 60 वर्षीय बुजुर्ग सुखपाल की वाहन की टक्कर से मौत हो गई। दुखद बात यह है कि उनके ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, जागरण, रमाला (बागपत)। घने कोहरे के बावजूद बेलगाम गति से दौड़ रहे वाहन कहर बरपा रहे हैं। दिल्ली-सहारनपुर हाईवे पर ग्राम किशनपुर के निकट एक बुजुर्ग की वाहन के टक्कर से मौत हो गई। उनके शव को करीब चार घंटे तक वाहन रौंदकर निकलते रहे।
गश्त के दौरान सड़क पर शव देख पुलिस ने बैरियर लगा व टार्च जलाकर वाहनों को रुकवाया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। शनिवार की रात जिले में घना कोहरा था। दिल्ली-सहारनपुर हाईवे पर गश्त कर रहे पुलिसकर्मियों को रात करीब दो बजे ग्राम किशनपुर के निकट 60 वर्षीय बुजुर्ग का शव कुचला हुआ दिखाई दिया। उन्होंने रमाला थाना पुलिस को सूचित किया।
थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। कोहरा में दृश्यता बहुत कम होने की वजह से हाईवे पर वाहन दिखाई नहीं दे रहे थे। बुजुर्ग के शव को हाईवे से उठाने में पुलिस के पसीने छूट गए। पांच पुलिसकर्मियों ने टार्च की रोशनी कर व अस्थायी बैरियर लगाकर वाहन रोके। उसके बाद जांच कर बुजुर्ग के शव को पुलिस ने कब्जे में लिया।
रविवार को सुबह शव की पहचान सुखपाल निवासी ग्राम किशनपुर के रूप में उनके स्वजन ने की। उनके बेटे कमल ने बताया कि हाईवे पर घटनास्थल की दूरी उनके घर से 300 मीटर है। रात साढ़े नौ बजे पिता खाना खाने के बाद बाहर टहलने के लिए गए थे, लेकिन उसके बाद वह नहीं लौटे। उन्होंने समझा कि पिता लौटकर घेर में सो गए होंगे। इसलिए उन्होंने खोजबीन नहीं की।
माना जा रहा है कि हाईवे से गुजरते समय उसी समय किसी अज्ञात वाहन ने उन्हें कुचल दिया। बुजुर्ग सुखपाल के तीन बेटे कमल, रवि और सोनू हैं। घटना से परिवार में कोहराम मचा है। पीड़ित स्वजन को सांत्वना देने वालों का तांता लगा है। सुखपाल के तीन बेटे कमल, रवि और सोनू हैं। रमाला थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह ने बताया कि शव की स्थिति देखने से प्रतीत होता है कि अन्य वाहनों ने भी कोहरे के कारण रौंदा है।
स्ट्रीट लाइट खराब, थोड़ी दूरी पर है तीव्र मोड़
स्थानीय लोगों ने बताया कि हादसा स्थल के पास लगी स्ट्रीट लाइट पिछले कुछ समय से खराब पड़ी है। थोड़ी दूरी पर तीव्र मोड़ है, वहां पर अक्सर हादसे होते रहते हैं। उनकी मांग है कि स्ट्रीट लाइट दुरुस्त की जाए।
