होश आने पर चौथे दिन छेड़छाड़ की पीड़िता ने बताई आपबीती

जागरण संवाददाता, बड़ौत (बागपत) : क्षेत्र के एक गांव में जहर खाने के चौथे दिन छेड़छाड़ की पीड़िता को होश आया तो उसने स्वजन के सामने आपबीती सुनाई। इस पर स्वजन ने आरोपित के खिलाफ कोतवाली में तहरीर दी। पुलिस ने आरोपित मुस्लिम युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।

पीड़िता के भाई ने पुलिस को बताया कि आरोपित परवेज गांव का ही रहने वाला है, जो उसकी बहन के पीछे पड़ा है। छह महीने पहले भी आरोपित ने उसकी बहन के साथ छेड़छाड़ की थी और फोटो व वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिए थे। रिपोर्ट दर्ज कराने पर पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार किया था। पीड़ित ने बताया कि 22 दिसंबर को देर शाम उसकी बहन दुकान पर सामान लेने गई थी। आरोपित ने रास्ते में उसे एक मकान में खींचकर छेड़छाड़ करते हुए अश्लील हरकतें की। वह किसी तरह चुंगल से छूटकर घर पहुंची। मानसिक रूप से टूट जाने से अवसाद में उसने जहरीला पदार्थ खा लिया। स्वजन घर लौटे तो वह अर्द्धबेहोशी की हालत में थी। उसे उल्टियां लग रही थीं।