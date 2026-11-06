संवाद सूत्र, अग्रवाल मंडी टटीरी (बागपत)। कस्बा टटीरी स्थित रेलवे ओवरब्रिज पर वाहन संचालन शुरू होने का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। 7 नवंबर को छोटी दीपावली पर्व पर सांसद और विधायक की मौजूदगी में ओवरब्रिज पर वाहनों का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। रेलवे ओवरब्रिज चालू होने से क्षेत्रवासियों को जाम से राहत का तोहफा मिलेगा।

गुरुवार को कस्बा टटीरी स्थित रेलवे ओवरब्रिज निर्माण कार्य तेजी से कराया जा रहा है। एनएचएआइ की ओर से विद्युत पोल लगाए जा रहे हैं, जबकि कार्यदायी संस्था की ओर से रोड मार्किंग का कार्य किया जा रहा है। ओवरब्रिज शुरू होने की संभावना से व्यापारियों और क्षेत्रवासियों में खुशी का माहौल है।