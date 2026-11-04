संसद और राष्ट्रपति भवन जाएंगे बागपत के युवा, MP डॉ. राजकुमार सांगवान ने दिया निमंत्रण

जागरण संवाददाता, बागपत। स्याद्वाद इंस्टीट्यूट में आयोजित जिला स्तरीय युवा संसद एवं विकसित भारत युवा संवाद कार्यक्रम में सांसद डॉ. राजकुमार सांगवान ने प्रतिभागियों को संसद और राष्ट्रपति भवन के भ्रमण का निमंत्रण दिया। सांसद के इस निमंत्रण ने कार्यक्रम में मौजूद युवाओं का उत्साह बढ़ा दिया।

युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार की इकाई माय भारत केंद्र बागपत की ओर से जिला स्तरीय युवा संसद एवं विकसित भारत युवा संवाद का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सांसद डॉ. राजकुमार सांगवान ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। जिलेभर से पहुंचे युवाओं ने युवा संसद में निर्धारित विषय पर अपने विचार प्रस्तुत किए और सांसद से संवाद किया।