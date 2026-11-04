संसद और राष्ट्रपति भवन जाएंगे बागपत के युवा, MP डॉ. राजकुमार सांगवान ने दिया निमंत्रण
बागपत में आयोजित जिला स्तरीय युवा संसद कार्यक्रम में सांसद डॉ. राजकुमार सांगवान ने युवाओं को संसद और राष्ट्रपति भवन ...और पढ़ें
HighLights
जिला स्तरीय युवा संसद कार्यक्रम का बागपत में आयोजन।
सांसद के निमंत्रण ने कार्यक्रम में मौजूद युवाओं का बढ़ा उत्साह।
जागरण संवाददाता, बागपत। स्याद्वाद इंस्टीट्यूट में आयोजित जिला स्तरीय युवा संसद एवं विकसित भारत युवा संवाद कार्यक्रम में सांसद डॉ. राजकुमार सांगवान ने प्रतिभागियों को संसद और राष्ट्रपति भवन के भ्रमण का निमंत्रण दिया। सांसद के इस निमंत्रण ने कार्यक्रम में मौजूद युवाओं का उत्साह बढ़ा दिया।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार की इकाई माय भारत केंद्र बागपत की ओर से जिला स्तरीय युवा संसद एवं विकसित भारत युवा संवाद का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सांसद डॉ. राजकुमार सांगवान ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। जिलेभर से पहुंचे युवाओं ने युवा संसद में निर्धारित विषय पर अपने विचार प्रस्तुत किए और सांसद से संवाद किया।
कार्यक्रम में सांसद डॉ. राजकुमार सांगवान के साथ युवा संवाद युवाओं के लिए खास आकर्षण रहा। सांसद से युवाओं ने भी उत्साह के साथ सवाल पूछे। सांसद ने अपनी दिनचर्या साझा की तथा जिला युवा संसद के सभी प्रतिभागियों को संसद और राष्ट्रपति भवन के भ्रमण के लिए निमंत्रण दिया। युवा संसद में प्रतिभागियों ने एक राष्ट्र, एक चुनाव विषय पर विचार रखे।
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जिला युवा अधिकारी अनिकेत शर्मा ने बताया कि जिला स्तर पर चयनित इनाम, अदिति और जाह्नवी अब राज्य स्तरीय युवा संसद कार्यक्रम में बागपत का प्रतिनिधित्व करेंगे।
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युवा संवाद में भारत सरकार द्वारा नामित यूथ आइकान अमन कुमार ने अपने वोट को जाने विषय पर प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में निर्णायक मंडल में जिला सूचना अधिकारी राहुल भाटी, जिला युवा कल्याण अधिकारी पुनीत कुमार, डा. प्रीति शर्मा, डा. गजेन्द्र प्रताप सिंह और डा. राज लक्ष्मी शामिल रहे।
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संचालन सपना राणा ने किया। कार्यक्रम में स्याद्वाद संस्थान के निदेशक डॉ. प्रवीण मलिक, प्राचार्य ललित मोहन, सोनिया त्रिखा, लेखा एवं कार्यक्रम सहायक आंचल श्योराण उपस्थित रहे।
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