बदलते रिश्ते: थाने में पिता के सामने बेटी प्रेमी का हाथ थामकर चली गई...

जागरण संवाददाता, बड़ौत (बागपत)। रिश्तों की डोर और प्यार के बीच टकराव हुआ। पिता के शादी के लिए तैयार न होने पर बेटी थाने में प्रेमी का हाथ थामकर उसके साथ चली गई। पिता उसे जाते हुए देखते रह गए, लेकिन बेटी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। यह भावुक दृश्य देखकर वहां मौजूद लोग भी स्तब्ध रह गए।

मामला शहर निवासी युवती और बड़का गांव के युवक से जुड़ा है। दोनों अलग-अलग जाति के हैं। वे एक ही शहर के स्कूल में पढ़ते थे। इसी दौरान उनके बीच प्रेम संबंध हो गए। पांच अक्टूबर को दोनों घर से चले गए थे।

युवती के पिता ने कोतवाली में बेटी की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। गुरुवार को दोनों अपने-अपने स्वजन के साथ कोतवाली पहुंचे। युवती के साथ उसके पिता भी थे। पुलिस के सामने दोनों ने साफ कहा कि वे बालिग हैं और अपनी मर्जी से प्रेम विवाह कर चुके हैं।