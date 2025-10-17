सुबह हुई सांप के डसने से चार साल के बच्चे की मौत, शाम को UP के उसी गांव में सांप ने ग्रामीण को डसा और फिर...
उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के ककौर कलां गांव में गुरुवार को सांप के डसने की दो घटनाएं हुईं। सुबह एक चार वर्षीय बच्चे की मौत हो गई, जबकि शाम को एक 42 वर्षीय व्यक्ति को सांप ने डस लिया। उसका चिकित्सक द्वारा इलाज किया गया। ग्रामीणों में दहशत का माहौल है क्योंकि पहले भी कई लोगों को सांप डस चुके हैं।
बागपत। ककौर कलां गांव में जहां गुरुवार सुबह मजदूर के चार वर्षीय इकलौते बेटे की बिस्तर पर सोते समय सांप के डसने से मौत हो गई थी, वहीं देर शाम 42 वर्षीय एक व्यक्ति को चप्पल पहनने के दौरान सांप ने डस लिया। स्वजन ने तुरंत ही प्राइवेट चिकित्सक के पास ले जाकर उसका उपचार कराया।
छपरौली ब्लाक के ककौर कलां गांव निवासी 40 वर्षीय दीपक ने बताया कि वह गुरुवार रात करीब नौ बजे मकान के ऊपरी मंजिल पर बने कमरे में खाना खाने के बाद नीचे उतरने के लिए चप्पल पहनने लगा। तभी चप्पल पर बैठे सांप ने सीधे पैर की तीसरी उंगली में डस लिया। सांप के डसते ही उसने शोर मचाया। स्वजन उसे तुरंत ही बड़ौत के एक गांव में प्राइवेट चिकित्सक के पास लेकर पहुंचे।
चिकित्सक ने उसे एंटी वेनम इंजेक्शन आदि लगाते हुए उपचार कर छुट्टी देकर घर भेज दिया। स्वजन ने हिम्मत कर सांप को पकड़ कर डिब्बे में बंद कर यमुना नदी किनारे छोड़ दिया। गांव में सांप के डसने से एक दिन में हुई दो घटनाओं से ग्रामीण दहशत में हैं।
ग्रामीण राजीव शर्मा ने बताया कि इससे पूर्व छोटू, राकेश, राजीव, मोमीन, रीतू, कल्लू, जयभगवान सहित दर्जनों लोगों को सांप ने काट लिया था। गांव में सांप के काटने से हो रही घटनाओं से लोग काफी दहशत में हैं।
भाजपा पदाधिकारी को दी हत्या की धमकी
संवाद सहयोगी, जागरण, खेकड़ा बागपत। मार्फत राव भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा के खेकड़ा मंडल अध्यक्ष हैं। उन्होंने कोतवाली पर दी तहरीर में बताया कि शुक्रवार दोपहर वह बाजार जा रहे थे। रास्ते में कुछ लोगों का विवाद हो रहा था। उन्होंने दोनों पक्ष के लोगों को शांत कर विवाद नहीं करने की अपील की और चले गए। बताया कि कुछ देर बाद उनके मोबाइल पर एक व्यक्ति का काल आया।
काल में पीछे से एक जानकार और कुछ अन्य लोग गाली-गलौज करते हुए अकेले मिलने पर हत्या करने की धमकी दे रहे थे। धमकी मिलने से वह दहशतजदा हैं। पीड़ित ने तीन आरोपितों को नामजद करते हुए तहरीर दी है। कोतवाली प्रभारी प्रभाकर कैंतुरा का कहना है कि मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
