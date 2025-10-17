बेड पर आ गया सांप, चार साल के बच्चे को सोते समय गर्दन पर डसा, मौत

जागरण संवाददाता, बागपत। श्रमिक के इकलौते बेटे को सोते समय सांप ने डस लिया। जिला अस्पताल ले जाते समय बच्चे की मौत हो गई। स्वजन ने बिस्तर पर रेंगते हुए सांप का मोबाइल से वीडियो बनाया है।

ग्राम ककौर कलां निवासी आरिफ ईंट भट्ठे पर कार्य करते हैं। उनका घर गांव में बाहरी छोर पर है। वह बुधवार रात अपने बेटे चार वर्षीय फैजान के साथ बेड पर सोए हुए थे। रात करीब ढाई बजे अचानक फैजान जोर-जोर से रोने लगा। उस समय बिजली गई हुई थी। टार्च जलाई तो सांप बिस्तर पर दीवार के पास दिखाई दिया।

फैजान को देखा तो उसकी गर्दन पर सांप के डसने के निशान मिले। उसे उल्टी लगी। हालत बिगड़ती देख बच्चे को आनन-फानन में कार से करीब 3.45 बजे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। इमरजेंसी मेडिकल आफिसर डा. विजय प्रकाश ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। सांप का मोबाइल से वीडियो बनाया गया, जिसे चिकित्सक व अन्य लोगों को दिखाया गया। सांप की प्रजाति का पता नहीं चल पाया है।

घटना से शोक में डूबा गांव

आरिफ का बड़ा बेटा फैजान था और छोटी बेटी फैजाना है। घटना से परिवार में कोहराम मचा है। पीड़ित स्वजन को सांत्वना देने वालों का घर पर तांता लगा है।

पहले कई लोगों की जा चुकी है जान सांप के डसने की घटनाएं आए दिन सामने आ रही हैं। अधिकांश पीड़ित एंटी स्नेक वेनम लगने के बाद स्वस्थ हुए। बच्चे फैजान से पहले ग्राम डौला की एक किशोरी, खट्टा प्रहलादपुर के किशोर समेत कई लोगों की जान जा चुकी है।