जागरण संवाददाता, बागपत। मंदिर के साधु की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। ग्रामीणों व पुलिस की काॅल पहुंची तो स्वजन हैरान हो गए, क्योंकि वह सात साल पहले ही उनकी मृत्यु होना मान चुके थे।

चित्रकूट जनपद के ग्राम चकोंद निवासी साधु 80 वर्षीय नत्थूराम ग्राम दुड़भा के शिव मंदिर में पिछले आठ साल रह रहे थे। शुक्रवार रात करीब आठ बजे उनकी संदिग्ध हालत में मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की। पुलिस ने बताया कि साधु के कूल्हे की हड्डी में कुछ समय पहले फ्रैक्चर हो गया था, जिनकी देखरेख ग्रामीण कर रहे थे। बीमारी के चलते साधु की मृत्यु हुई है, हालांकि सही पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट से चलेगा।

साधु के सामान में मिली डायरी से नंबर देख स्वजन को फोन कर मृत्यु की जानकारी दी गई। उनके पोते मनपुरण ने बताया कि वह पूना में एम्बुलेंस चलाते हैं। उनके दादा नत्थूराम महाराज आठ साल पहले गांव में आए थे। इसके बाद नहीं पहुंचे। परिवार ने मान लिया था कि दादा की सात-आठ साल पहले मृत्यु हो चुकी है।



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