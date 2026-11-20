संवाद सूत्र, सरूरपुर (मेरठ)। करनावल कस्बे में शुक्रवार की दोपहर बाद घर के अन्दर गैलरी में युवक ने सिर में तमंचे से गोली कारकर जान दे दी। लहूलुहान हालात में युवक को स्वजन मेरठ के अस्पताल में ले गए, लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल करते हुए तमंचा कब्जे में ले लिया। घटनास्थल पर सीओ सरधना के साथ एफएसएल की टीम ने पहुंच कर पूछताछ करते हुए शव का पंचनामा भरकर मर्चरी भेज दिया। करनावल निवासी कुशलपाल ने बताया कि उनका बेटा मोहित शराब पीने का आदी था। वह शुक्रवार की दोपहर को घर से बाइक लेकर बाजार में गया था। दोपहर को अचानक तेजी से घर पर बाइक लेकर पहुंचा ओर बाइक को खड़ी करके जेब से मोबाइल निकाल कर जमीन पर फेंक कर तोड़ दिया। जब तक घर पर बैठे लोग कुछ समझ पाते युवक ने जेब से तमंचा निकाल कर सिर के बांए ओर लोग कर गोली चला दी।