'बिहार चुनाव में बेईमानी हुई...', बागपत में राकेश टिकैत बोले- ये वोट चोरी कर रहे तो जीतेगा कौन?

जागरण संवाददातार, बागपत। भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौ. राकेश टिकैत ने भाजपा का नाम लिए बिना कहा कि बिहार विधानसभा के चुनाव में खुला बेईमाना हुआ। नदी पार बूथ बनवाया और नाव बंद करा दी लोग वोट डालने से वंचित हुए। ये तो वोटों की चोरी कर रहे तो जीतेंगे कौन...।

शनिवार में मवीकलां गांव में एक विवाह समारोह में भाग लेने के उपरांत चौ. राकेश टिकैत ने पत्रकारों से कहा कि सरकार यूपी विधानसभा चुनाव वर्ष 2027 से पहले 50 रुपये और बढ़ाकर अपना वादा पूरे करें। 50 रुपये बढाने पर कह देंगे कि सरकार ठीक है।

चीनी मिलों से गन्ना भुगतान कराएं। भविष्य में राजनीति में आने के प्रश्न पर बोले, राजनीति की तरफ पैर करके भी नहीं सोना चाहिए...खराब चीज। राजनीति से दूर रहकर सामाजिक काम करते रहना चाहिए। जिन्हें राजनीति करनी है वो करें, बिना इसके काम भी नहीं चलता। बिहार के बाद यूपी में एसआइआर के सवाल पर बोले कि उप्र के लोग ज्यादा समझदार और लड़ाकू हैं। और जिन्हें चुनाव लड़ना है, वो अपनी वोटों की रखवाली करें। हमें तो चुनाव लड़ना नहीं लेकिन बातों को बताते रहेंगे। किसान नेता इंद्रपाल जाट भी मौजूद रहे।