'बिहार चुनाव में बेईमानी हुई...', बागपत में राकेश टिकैत बोले- ये वोट चोरी कर रहे तो जीतेगा कौन?
भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बिहार चुनाव में धांधली का आरोप लगाया और उत्तर प्रदेश सरकार से गन्ना मूल्य बढ़ाने की मांग की। उन्होंने राजनीति से दूर रहकर सामाजिक कार्य करने की बात कही। टिकैत ने किसान नेता इंद्रपाल जाट को सांत्वना भी दी और उत्तर प्रदेश के लोगों को समझदार बताया।
जागरण संवाददातार, बागपत। भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौ. राकेश टिकैत ने भाजपा का नाम लिए बिना कहा कि बिहार विधानसभा के चुनाव में खुला बेईमाना हुआ। नदी पार बूथ बनवाया और नाव बंद करा दी लोग वोट डालने से वंचित हुए। ये तो वोटों की चोरी कर रहे तो जीतेंगे कौन...।
शनिवार में मवीकलां गांव में एक विवाह समारोह में भाग लेने के उपरांत चौ. राकेश टिकैत ने पत्रकारों से कहा कि सरकार यूपी विधानसभा चुनाव वर्ष 2027 से पहले 50 रुपये और बढ़ाकर अपना वादा पूरे करें। 50 रुपये बढाने पर कह देंगे कि सरकार ठीक है।
चीनी मिलों से गन्ना भुगतान कराएं। भविष्य में राजनीति में आने के प्रश्न पर बोले, राजनीति की तरफ पैर करके भी नहीं सोना चाहिए...खराब चीज। राजनीति से दूर रहकर सामाजिक काम करते रहना चाहिए।
जिन्हें राजनीति करनी है वो करें, बिना इसके काम भी नहीं चलता। बिहार के बाद यूपी में एसआइआर के सवाल पर बोले कि उप्र के लोग ज्यादा समझदार और लड़ाकू हैं। और जिन्हें चुनाव लड़ना है, वो अपनी वोटों की रखवाली करें। हमें तो चुनाव लड़ना नहीं लेकिन बातों को बताते रहेंगे। किसान नेता इंद्रपाल जाट भी मौजूद रहे।
टिकैत ने किसान नेता को पत्नी की मौत पर दी सांत्वना
शनिवार को भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने टीम के साथ ग्राम निबाली पहुंचे। उन्होंने भाकियू एनसीआर के महासचिव प्रदीप धामा की पत्नी वर्षा के निधन पर शोक जताया और स्वजन से मिलकर सांत्वना दी। भाकियू जिलाध्यक्ष चौधरी प्रताप गुर्जर, जिला प्रवक्ता चौधरी हिम्मत सिंह, प्रदीप धामा, अश्वनी राजपूत आदि मौजूद रहे।
