तंज कसता था अम्मी का दूसरा पति...कह रखा था कि बागपत आया तो मार देंगे, सो मार दिया

जागरण संवाददाता, बागपत। नफीस की हत्या मामले में पकड़े गए मोहसिन ने कहा कि अम्मी के दूसरा निकाह करने पर आए दिन उन पर तंज कसा जाता था। नफीस फोन कर तरह-तरह की बातें कर धमकी देता था। इसी तरह मां शब्बो भी फोन करके धमकी देती थी। दादी के इंतकाल के बाद सुबह ही यासीन (नफीस के बड़े भाई) को बोल दिया था कि नफीस को यहां पर मत बुलाना। पहले से बोल रखा था कि बाहर रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं। यहां आएगा तो मार देंगे। नफीस बागपत आया तो उसकी हत्या कर दी। वहीं, आरोपित मोहसिन को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया।

बागपत के खत्ता रोड निकट बिजलीघर निवासी नफीस अपनी पहली पत्नी के निधन के बाद चचेरे भाई शौकीन की पत्नी शब्बो को घर से लेकर चला गया था, जिसके साथ प्रेम विवाह कर लिया था। वे दोनों सहारनपुर में रहते थे, क्योंकि बागपत आने पर जान से मारने की धमकी मिली थी। बुधवार सुबह मां मकसूदी का इंतकाल होने पर नफीस अपनी पत्नी शब्बो के साथ सहारनपुर से आया था।

मां के जनाजे में जाते समय नफीस की कब्रिस्तान के बाहर ईंट से कूचकर हत्या कर दी गई थी। घटना के विरोध में पीड़ित स्वजन ने हंगामा किया था। पुलिस से नफीस का शव छीनने की कोशिश की गई थी। बाद में शब्बो के पहले पति शौकीन, बेटे मोहसिन समेत छह आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने घटना के थोड़ी देर बाद ही आरोपित मोहसिन को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त रक्तरंजित ईंट व टी-शर्ट बरामद किया था।

कोतवाली इंस्पेक्टर वीरेंद्र सिंह राणा का कहना है कि कब्रिस्तान में ले जाने से पहले केवल पांच मिनट के लिए स्वजन ने सड़क किनारे नफीस का शव रखा था, क्योंकि नफीस का घर संकीर्ण गली में है, लोगों की भीड़ अधिक थी, जिससे वहां पर शव ले जाने पर दिक्कत होती। किसी ने हंगामा नहीं किया है।

शब्बो बोली-मुझे इंसाफ चाहिए, आरोपितों को फांसी की सजा हो

शब्बो का कहना है कि प्रेम विवाह करने के बाद उसे हत्या की धमकी मिल रही थी, इसलिए कभी बागपत नहीं आई थी। प्रेमी पति की हत्या कर दी गई। आरोपित उनके परिवार की भी हत्या कर सकते हैं। आरोपितों को फांसी की सजा मिले। इसी तरह नफीस की बेटी व अन्य महिलाओं ने कहा। वहीं आरोपित अपना घर बंद करके फरार हो गए। सुरक्षा की दृष्टि से मुहल्ले में पुलिस डेरा डाले हुए है।