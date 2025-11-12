Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मां के जनाजे में शामिल होने आया था बेटा, कब्रिस्तान के बाहर धारदार हथियार व ईंटों से कूचकर मार डाला... यह थी वजह

    By Kapil Kumar Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 06:36 PM (IST)

    बागपत में प्रेम विवाह से नाराज़ पत्नी के परिवार वालों ने कब्रिस्तान के बाहर एक युवक की हत्या कर दी। मृतक नफीस ने अपनी चचेरे भाई की पत्नी से शादी की थी। अपनी मां के जनाजे में शामिल होने आए नफीस पर कब्रिस्तान के बाहर हमला किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    बागपत सीएचसी पर आरोपितों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हंगामा करते मृतक नफीस के स्वजनों को समझता दरोगा व सभासद। जागरण

    जागरण संवाददाता, बागपत। मां के जनाजे में बेटे की कब्रिस्तान के बाहर धारदार हथियार व ईंटों से कूचकर हत्या कर दी गई। प्रेम विवाह करने से नाराज युवक की पत्नी के स्वजन ने सरेराह जघन्य वारदात को अंजाम दिया। कब्रिस्तान की दीवार खून से सन गई। आरोपितों ने पहले ही हत्या की धमकी दे रखी थी। युवक के स्वजन ने सीएचसी में हंगामा करते हुए पुलिस से शव छीनने का प्रयास किया। पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बागपत के खत्ता रोड निकट बिजलीघर निवासी 35 वर्षीय नफीस पुत्र उमरदीन का निकाह करीब 10 साल पहले यासमीन निवासी मुजफ्फरनगर के साथ हुआ था। उनके दो बेटे और एक बेटी हैं। स्वजन के मुताबिक यासमीन का करीब पांच साल पहले इंतकाल हो गया था। इसके बाद नफीस का अपने चचेरे भाई शौकीन की पत्नी शब्बो से प्रेम प्रसंग चल गया। उन दोनों ने घर से बाहर जाकर प्रेम विवाह कर लिया। वे दोनों सहारनपुर में रहते थे, जहां पर नफीस नर्सरी में नौकरी करता था।

    12BAG_12R

    बुधवार सुबह करीब सात बजे नफीस की मां मकसूदी का बीमारी से निधन हो गया। इसकी जानकारी मिलने पर बागपत आकर नफीस अपनी मां के जनाजे में शामिल हुआ। आरोप है कि शाम करीब तीन बजे पांडव रोड पर कब्रिस्तान के बाहर जनाजा पहुंचने पर शौकीन ने अपने स्वजन व रिश्तेदार के साथ मिलकर नफीस को गाड़ी के पीछे ले जाकर धारदार हथियार व ईंटों से कूच दिया। लोगों के शोर मचाने पर नफीस के बचाव में आए स्वजन अरमान, यूसुफ, जमील, इस्लाम, फिरोज, यासीन व अन्य लोगों पर भी आरोपितों ने हमला किया।

    भागते समय आरोपितों ने धमकी दी कि पुलिस के सामने किसी ने मुंह खोला तो घर में घुसकर सभी की हत्या कर दी जाएगी। स्वजन घायल नफीस को लेकर सीएचसी पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। लोगों ने वहां पर हंगामा किया और पुलिस से नफीस के शव को छीनने की कोशिश की। उनका इरादा शव को कोतवाली लेकर जाना था। पुलिस को सीएचसी कक्ष के दरवाजे बंद करने पड़े। वहीं, पुलिस ने नफीस के शव को कब्जे में लिया। उसके बेटे अरमान ने तीन महिलाओं समेत 10 लोगों के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी है। आरोपितों में नफीस की दूसरी पत्नी शब्बो के दो बेटे भी शामिल हैं। उधर, कोतवाली प्रभारी दीक्षित कुमार त्यागी का कहना है कि मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है।