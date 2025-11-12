मां के जनाजे में शामिल होने आया था बेटा, कब्रिस्तान के बाहर धारदार हथियार व ईंटों से कूचकर मार डाला... यह थी वजह

जागरण संवाददाता, बागपत। मां के जनाजे में बेटे की कब्रिस्तान के बाहर धारदार हथियार व ईंटों से कूचकर हत्या कर दी गई। प्रेम विवाह करने से नाराज युवक की पत्नी के स्वजन ने सरेराह जघन्य वारदात को अंजाम दिया। कब्रिस्तान की दीवार खून से सन गई। आरोपितों ने पहले ही हत्या की धमकी दे रखी थी। युवक के स्वजन ने सीएचसी में हंगामा करते हुए पुलिस से शव छीनने का प्रयास किया। पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है।

बागपत के खत्ता रोड निकट बिजलीघर निवासी 35 वर्षीय नफीस पुत्र उमरदीन का निकाह करीब 10 साल पहले यासमीन निवासी मुजफ्फरनगर के साथ हुआ था। उनके दो बेटे और एक बेटी हैं। स्वजन के मुताबिक यासमीन का करीब पांच साल पहले इंतकाल हो गया था। इसके बाद नफीस का अपने चचेरे भाई शौकीन की पत्नी शब्बो से प्रेम प्रसंग चल गया। उन दोनों ने घर से बाहर जाकर प्रेम विवाह कर लिया। वे दोनों सहारनपुर में रहते थे, जहां पर नफीस नर्सरी में नौकरी करता था।

बुधवार सुबह करीब सात बजे नफीस की मां मकसूदी का बीमारी से निधन हो गया। इसकी जानकारी मिलने पर बागपत आकर नफीस अपनी मां के जनाजे में शामिल हुआ। आरोप है कि शाम करीब तीन बजे पांडव रोड पर कब्रिस्तान के बाहर जनाजा पहुंचने पर शौकीन ने अपने स्वजन व रिश्तेदार के साथ मिलकर नफीस को गाड़ी के पीछे ले जाकर धारदार हथियार व ईंटों से कूच दिया। लोगों के शोर मचाने पर नफीस के बचाव में आए स्वजन अरमान, यूसुफ, जमील, इस्लाम, फिरोज, यासीन व अन्य लोगों पर भी आरोपितों ने हमला किया।