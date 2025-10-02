Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आखिर ऐसा क्या हुआ की ससुराल में पत्नी को लेने आए युवक ने जहरीला इंजेक्शन लगाकर दे दी जान

    By Pradeep Raghav Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 02:25 PM (IST)

    Baghpat News बागपत में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। युवक ससुराल अपनी पत्नी को लेने आया था जहां उसकी तबीयत बिगड़ी और अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया गया। स्वजन ने ससुराल वालों पर जहर देने का आरोप लगाया है जबकि पुलिस का कहना है कि युवक ने खुद जहरीला इंजेक्शन लगाकर आत्महत्या की है। मामले की जांच जारी है।

    prefferd source google
    Hero Image
    युवक की ससुराल में संदिग्ध मौत (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, बागपत। सुसराल आए एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। युवक के स्वजन ने सुसराल वालों पर जहर देकर मारने का आरोप लगाया है। पुलिस ने कहना है कि युवक ने खुद जहरीला इंजेक्शन लगाकर जान दी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मेरठ के शेरगढ़ी निवासी 25 वर्षीय विनीत पुत्र प्रमोद की शादी दो साल पहले बालैनी के गांव रोशनगढ़ में अनिल की बेटी सुभारती से हुई थी। काफी दिनों से पति-पत्नी में विवाद चल रहा था, जिसके चलते सुभारती मायके आई हुई थी। बुधवार को विनीत अपनी मां के साथ रोशनगढ़ में पत्नी को लेने आया था। शाम को युवक की तबीयत खराब हो गई।

    ग्रामीण उसे लेकर पिलाना सीएचसी पहुंचे, जहां डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि युवक नशा करने का आदी था। मृतक के स्वजन ने उसके ससुरालीजनों पर जहर देकर मारने का आरोप लगाया। प्रभारी निरीक्षक शैलेन्द्र मुरारी दीक्षित ने कहा कि लोगों ने उन्हें बताया कि इस युवक का अपनी पत्नी से विवाद चल रहा था, इसलिए उसने खुद जहरीला इंजेक्शन लगाकर जान दी है। सिरिंज मिल गई है, लेकिन इंजेक्शन नहीं मिला है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

    क्रिकेट मैच देख रहे युवक पर पिस्टल तानी

    संवाद सूत्र, जागरण, दाहा (बागपत)। पुसार गांव के पास ग्राउंड में क्रिकेट मैच देख रहे युवक पर बामनौली गांव निवासी दो युवकों ने पिस्टल तानकर मारपीट कर दी।

    आदमपुर गांव निवासी सौरभ ने तहरीर देकर पुलिस को बताया कि वह पुसार के पास एक फील्ड में क्रिकेट मैच देख रहा था। तभी अचानक वंश भगत व गौरव निवासी बामनौली आए तथा वंश ने दोनों हाथों से पिस्टल उस पर तान दी। गौरव ने पिस्टल की बट से उसकी पीठ पर हमला कर दिया।

    इस दौरान वंश ने फायर करने की कोशिश की लेकिन मैगजीन जमीन पर गिर गई। तभी दीपक निवासी तितावी मुजफ्फरनगर, प्रदीप निवासी रोहटा आए जिन्हें देख दोनों लोग वहां से भाग निकले तथा जाते समय जान से मारने की धमकी दे गए। पीड़ित ने दोघट थाने पर मुकदमा दर्ज कराया है। वहीं, थानाध्यक्ष दोघट सूर्यदीप सिंह ने बताया कि वंश व गौरव निवासी बामनौली के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।