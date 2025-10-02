आखिर ऐसा क्या हुआ की ससुराल में पत्नी को लेने आए युवक ने जहरीला इंजेक्शन लगाकर दे दी जान

Baghpat News बागपत में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। युवक ससुराल अपनी पत्नी को लेने आया था जहां उसकी तबीयत बिगड़ी और अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया गया। स्वजन ने ससुराल वालों पर जहर देने का आरोप लगाया है जबकि पुलिस का कहना है कि युवक ने खुद जहरीला इंजेक्शन लगाकर आत्महत्या की है। मामले की जांच जारी है।

जागरण संवाददाता, बागपत। सुसराल आए एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। युवक के स्वजन ने सुसराल वालों पर जहर देकर मारने का आरोप लगाया है। पुलिस ने कहना है कि युवक ने खुद जहरीला इंजेक्शन लगाकर जान दी है।

मेरठ के शेरगढ़ी निवासी 25 वर्षीय विनीत पुत्र प्रमोद की शादी दो साल पहले बालैनी के गांव रोशनगढ़ में अनिल की बेटी सुभारती से हुई थी। काफी दिनों से पति-पत्नी में विवाद चल रहा था, जिसके चलते सुभारती मायके आई हुई थी। बुधवार को विनीत अपनी मां के साथ रोशनगढ़ में पत्नी को लेने आया था। शाम को युवक की तबीयत खराब हो गई।

ग्रामीण उसे लेकर पिलाना सीएचसी पहुंचे, जहां डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि युवक नशा करने का आदी था। मृतक के स्वजन ने उसके ससुरालीजनों पर जहर देकर मारने का आरोप लगाया। प्रभारी निरीक्षक शैलेन्द्र मुरारी दीक्षित ने कहा कि लोगों ने उन्हें बताया कि इस युवक का अपनी पत्नी से विवाद चल रहा था, इसलिए उसने खुद जहरीला इंजेक्शन लगाकर जान दी है। सिरिंज मिल गई है, लेकिन इंजेक्शन नहीं मिला है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

