टावर पर चढ़कर 'वीरू' बना युवक बोला- 'गर्लफ्रेंड को लाओ, तभी उतरूंगा'; मामले का UP के बलिया, बागपत व बिजनौर से कनेक्शन

संवाद सूत्र, दाहा (बागपत)। दोघट क्षेत्र के गुरुवार सुबह बामनौली में गुरुवार को फिल्म शोले के जैसा सीन नजर आया। यहां एक युवक वीरू के अंदाज में टॉवर पर चढ़ गया।

लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे युवक-युवती के बीच शादी को लेकर हुए विवाद से नाराज युवक बामनौली में एक मोबाइल कंपनी के टावर पर चढ़ गया। युवक ने डायल 112 पर काल कर कहा कि युवती को उसके पास लाओगे तभी वह टावर से उतरेगा। पुलिस ने उसे समझाकर टावर से उतारा। युवक और युवती को बैठाकर समझौता करा दिया। इसके बाद दोनों अपने-अपने घर चले गए।

बलिया जनपद के बैरिया थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक का बिजनौर के थाना रायपुर सादात क्षेत्र के एक गांव निवासी युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा है। सोशल मीडिया के जरिए दोनों की दोस्ती हुई थी। इसके बाद से दोनों गुजरात में एक साथ तीन वर्ष से लिव इन में रह रहे थे। युवक वहां रहकर प्राइवेट नौकरी करता है।