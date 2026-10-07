मेरठ में इंसान बने 'बंदर'! खौफ में जी रहे लोगों ने चेहरे पर बंदर का मुखौटा लगाकर कलक्ट्रेट पर किया अनोखा प्रदर्शन

जागरण संवाददाता, मेरठ। शहर की फूलबाग और नेहरू नगर कालोनी में बंदरों का आतंक इस कदर बढ़ गया है कि स्थानीय लोगों का जीना मुहाल हो गया है। बंदरों के उत्पात और प्रशासन की अनदेखी से नाराज लोगों ने विरोध का अनोखा तरीका अपनाया। चेहरे पर बंदर का मुखौटा पहनकर सीधे कलक्ट्रेट पहुंचे और नगर निगम व वन विभाग के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की।

यह प्रदर्शन क्षेत्रीय पार्षद रेखा सिंह और पूर्व पार्षद नीरज सिंह के नेतृत्व में हुआ। बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचे लोगों ने जिलाधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द राहत दिलाने की मांग की। लोगों का कहना है कि क्षेत्र में बंदरों का खौफ इस कदर फैल चुका है कि बच्चों और बुजुर्गों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है।

आए दिन बंदरो का झुंड सड़क पर आ जाता है। रास्ता रोक देता है। कई लोगों को काट चुके हैं। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने तंज कसते हुए कहा कि बंदरों से बचाओ, वरना अब काॅलोनी में इंसान नहीं, सिर्फ बंदर ही नजर आएंगे। विरोध के दौरान यह बात भी सामने आई कि नगर निगम और वन विभाग की आपसी खींचतान के कारण समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है।