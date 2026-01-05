बागपत में पागल कुत्ते ने दो बच्चों समेत तीन पर किया हमला, दो रेफर
बागपत के पिलाना गांव में एक पागल कुत्ते ने कहर बरपाया। उसने दो बच्चों सोनम और अयान सहित तीन लोगों पर हमला कर घायल कर दिया। गंभीर रूप से घायल बच्चों को ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, बागपत। ग्राम पिलाना में पागल कुत्ते ने कहर बरपाया। एक ही मुहल्ले में दो बच्चों समेत तीन लोगों पर हमला किया। इनमें दुकानदार भी शामिल हैं। दोनों बच्चों को सीएचसी से एआरएस के टीके के लिए दिल्ली के जीटीबी अस्पताल के लिए रेफर किया गया। वहीं ग्रामीणों के पीछा करने पर पागल कुत्ता जंगल में भाग गया।
पिलाना निवासी दिलशाद की बेटी 10 वर्षीय सोनम कक्षा चार में पढ़ती है। वह शनिवार शाम घर के बाहर बच्चों के साथ खेल रही थी। इसी दौरान पागल कुत्ते ने उस पर हमला कर दिया। उसका पैर दो जगह से जख्मी हो गया। अन्य बच्चों ने दौड़कर अपनी जान बचाई। स्वजन ने किसी तरह कुत्ते से सोनम को बचाया।
पड़ोस में आठ वर्षीय अयान पुत्र गुलशेर निवासी ग्राम बरवाला अपनी ननिहाल में आया था। उसके चेहरे पर पागल कुत्ते ने हमला कर दिया। वह भी बुरी तरह से घायल हो गया।
दुकानदार गौरव तोमर अपनी खाद की दुकान पर बैठे हुए थे। अचानक पीछे से आकर पागल कुत्ते ने उन पर भी हमला किया। वह घायल हो गए। एक के बाद एक तीन लोगों पर पागल कुत्ते के हमला करने से मुहल्ले में अफरा-तफरी मच गई।
ग्रामीण इकट्ठे हो गए। घायलों को स्थानीय सीएचसी ले जाया गया। सोनम और अयान का उपचार कर एआरएस के टीके के लिए दिल्ली के जीटीबी अस्पताल के लिए रेफर किया, जहां पर पीड़ित स्वजन उन्हें लेकर गए। वहीं ग्रामीणों ने लाठी-डंडे लेकर पागल कुत्ते का पीछा किया, जिसके बाद वो जंगल में भाग गया।
मरीज को दिल्ली अस्पताल रेफर क्यों
एआरएस के इंजेक्शन जिला अस्पताल में लगते हैं, फिर भी पिलाना सीएचसी से मरीज को दिल्ली के जीटीबी अस्पताल के लिए रेफर किया जाता है। लोगों के जेहन में सवाल उठ रहा है आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है।
उधर सीएमओ डा. तीरथ लाल का कहना है कि जिला अस्पताल में एआरएस के टीके लगते हैं। शीघ्र की सभी सीएचसी पर यह सुविधा मिलेगी। इसके लिए मरीज को दिल्ली जीटीबी के लिए रेफर किया गया है तो गलत है। इसकी जांच कराई जाएगी।
