बागपत में आखिर ऐसा क्या हो गया कि हाई कोर्ट बेंच के मुद्दे पर ज्ञापन देने पहुंचे वकील करने लगे DM के खिलाफ नारेबाजी

जागरण संवाददाता, बागपत। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट बेच की स्थापना की मांग को लेकर प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन अधिवक्ता कलक्ट्रेट में डीएम को देने पहुंचे, लेकिन आधा घंटे तक डीएम की इंतजार करते रहे। इस पर अधिवक्ता भड़क गए और दिल्ली-सहारनपुर हाईवे जाम कर हंगामा किया। डीएम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। करीब एक घंटे बाद डीएम ने अधिवक्ताओं के बीच पहुंचकर ज्ञापन लिया।

केंद्रीय संघर्ष समिति के आह्वान पर बुधवार को अधिवक्ताओं ने जनपद बंद का आह्वान किया। जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुभाष सिंह तोमर व महामंत्री अजीत सिंह के नेतृत्व में अधिवक्ता पूर्ण निर्धारित कार्यक्रम के तहत डीएम अस्मिता लाल को ज्ञापन देने के लिए कलक्ट्रेट पहुंचे थे। उनसे ज्ञापन लेने के लिए डीएम अपने कार्यालय से बाहर नहीं आईं।

इस पर अधिवक्ता भड़क गए और नारेबाजी करते हुए कलक्ट्रेट के बाहर हाईवे पर पहुंचकर धरना दे दिया। हाईवे पर दोनों और वाहनों की करीब 2 किमी लंबी लाइन लग गई। अधिवक्ताओं ने अल्टीमेटम दिया कि जब तक डीएम यहां पर आकर ज्ञापन नहीं लेंगी, तब तक हाईवे से नहीं हटेंगे।

एएसपी प्रवीण सिंह चौहान अधिवक्ताओं को मनाने पहुंचे लेकिन उनकी एक न सुनी। अंत में डीएम अस्मिता लाल ने उनके बीच पहुंचकर ज्ञापन लिया। डीएम ने सख्त रुख अपनाने की कोशिश की तो अधिवक्ताओं ने उनके सामने ही उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी। इसके बाद डीएम कलक्ट्रेट लौट गईं।