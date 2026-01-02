खाप पंचायतों के फैसले समाज व राष्ट्र हित में : नरेश टिकैत

उन्होंने दोघट कस्बे में भाकियू नेता राजेंद्र चौधरी के आवास पर पत्रकारों से वार्ता के दौरान कहा कि युवा पीढ़ी को संस्कारवान बनाने एवं नशाखोरी जैसे अवगुणों से उन्हें दूर रखने की जरूरत है। बड़ौत में खाप चौधरियों द्वारा लिए गए फैसलों का समर्थन करते हुए कहा कि बच्चे पहनावा अच्छा रखेंगे तो अच्छे ही लगेंगे। बच्चों का पहनावा अच्छा हो और वे मोबाइल फोन का घर पर इस्तेमाल करें और जरूरी कार्य के लिए ही इस्तेमाल करें। कई बार बच्चे सार्वजनिक स्थानों पर, वाहन चलाते समय आदि पर इस्तेमाल करते दिखाई देते हैं जो उनके लिए नुकसानदायक सिद्ध हो जाता है। मोबाइल का इस्तेमाल कम ही किया जाए तो अच्छा। यह भी कहा कि गन्ने की फसल के दाम 30 रुपये के साथ भाड़ा भी तीन रुपये बढ़ाना ठीक नहीं है। सरकार 30 रुपये का ढोल पीटकर 27 रुपये किसान को दे रही है। कहा कि किसानों की समस्या का समाधान धरना- प्रदर्शन से नहीं, सरकार बातचीत से हल करे, क्योंकि धरना- प्रदर्शन, मार्ग जाम आदि किए जाने से परेशान होने वाले सभी अपने ही होते हैं। सरकार किसान का दर्द समझे और बातचीत से उसके मसले हल करने का प्रयास करें। क्षेत्र के किसानों द्वारा तीन दिन चीनी मिलों को गन्ना न देने के फैसले पर नरेश टिकैत ने कहा कि सभी किसान इसपर सहमत हों तो अन्य जगहों पर भी इसी तरह निर्णय लिए जा सकते हैं।