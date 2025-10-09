Language
    Karwa Chauth 2025 : चटख रंग के सूट और साड़ि‍यां आ रही महिलाओं को पसंद, इंडो-वेस्टर्न परिधान की भी खूब खरीदारी

    By Rajeev Kumar Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 06:00 AM (IST)

    Baghpat News बागपत के बाजारों में करवा चौथ की रौनक है। महिलाएं चटख रंग के सूट और साड़ियों के साथ आधुनिक फैशन को पसंद कर रही हैं। सिल्क और बनारसी साड़ियों की मांग है वहीं जैक्वार्ड सूट भी खूब बिक रहे हैं। दुकानदार कपड़ों की अच्छी बिक्री की उम्मीद कर रहे हैं।

    चटख रंग के सूट और साड़ी आ रही महिलाओं को पसंद

    जागरण संवाददाता, बड़ौत (बागपत)। करवाचौथ के आधुनिक फैशन और परिधान में परंपरा के साथ-साथ इस बार बाजार में नए ट्रेंड्स का खूबसूरत मेल देखने को मिल रहा है। महिलाएं साड़ी, लहंगा, अनारकली, सरारा, सूट सेट और काफ्तान जैसे पारंपरिक परिधान को माडर्न कट्स, चटख रंगों और नवीन डिजाइनों के साथ पहनना पसंद कर रही हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ट्रेंडिंग साड़ी और उसके रंग सिल्क साड़ी, बनारसी साड़ी, जरी वर्क के साथ क्लासिक और एलीगेंट विकल्प हैं, जो इस बार करवाचौथ की पूजा के लिए सबसे अधिक पसंद की जा रही हैं। दुकानदार विमल कुमार जैन ने बताया कि आजकल महिलाएं अपने लुक्स में परंपरा और खुद के स्टाइल को बैलेंस करती हैं, जिससे उनका लुक यूनिक और रायल दिखाई दे।

    प्री-ड्रेप्ड साड़ी, ट्रेंडी सूट सेट और इंडो-वेस्टर्न परिधान की भी लोकप्रियता बढ़ रही है। खास तौर पर उन महिलाओं के लिए जो ट्रेडिशनल में कंफर्ट और स्टाइल चाहती हैं। इस बार करवा चौथ पर कपड़ों की बिक्री अच्छी होनी वाली है। पूजा ने बताया कि मेरून और रेड रंग की साड़ी पारंपरिक रूप से शुभ मानी जाती है। पेस्टल ऑर्गेंजा साड़ी हल्के रंगों और फ्लोइंग प्रिंट के साथ माडर्न वाइब देती है, खासकर जब हर बार पारंपरिक रंग से हटकर कुछ नया ट्राई करना हो। मोनिका ने बताया कि जैक्वार्ड सूट और डोलक सिल्क कुर्ती-पैंट के साथ भी फेस्टिव फैशन में ताजगी और सोफिस्टिकेशन दिखती है, वह इस बार इसी तरह का सूट खरीद रही है।

    त्योहारी सीजन को देखते हुए पुलिस सतर्क, एंटी रोमियो स्क्वायड करेगी भ्रमण 

    जागरण संवाददाता, बागपत। त्योहारी सीजन को देखते हुए पुलिस सतर्क हो गई है। बाजार में अव्यवस्था न हो, इसके लिए प्रवेश व निकासी द्वार पर बैरियर लगाकर पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। ई-रिक्शा व चार पहिया वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। पुलिस पिकेट तैनात रहेगी तथा एंटी रोमियो स्क्वायड नियमित भ्रमण करेगी।

    करवा चौथ का पर्व 10 अक्टूबर को है। महिलाओं ने पर्व की तैयारी शुरू कर दी है। बाजार से खरीदारी की जा रही है। इस वजह से ग्राहकों की भीड़ बढ़ रही है। जाम की समस्या आम हो गई है।

    आलम यह है कि बाजारों में वाहनों से तो बहुत दूर पैदल गुजरना भी लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। बाजार में सबसे ज्यादा अव्यवस्था ई-रिक्शा से हो रही है। इसी को देखते हुए पुलिस बाजारों के प्रवेश व निकासी द्वार पर बैरियर लगाएगी। ई-रिक्शा, कार व अन्य चार पहिया वाहनों की बाजारों में एंट्री नहीं होगी। बाजारों में जगह-जगह पुलिस तैनात रहेगी। सिविल ड्रेस में पुलिसकर्मी और खुफिया तंत्र भी सक्रिय रहेगा। एंटी रोमियो स्क्वायड बाजारों का नियमित भ्रमण करेगी।