Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ललितपुर जेल से इस कुख्यात ने की 135 बार काल...पंकज भी दर्जनों बार मिला जेल में

    By Inshad Ali Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 07:11 PM (IST)

    कुख्यात बदमाश ज्ञानेंद्र ढाका ने जेल से पंकज ढाका को 135 बार कॉल की। पंकज ढाका भी कई बार ललितपुर जेल में उससे मिलने गया। पुलिस जांच में पता चला कि पंकज ढाका ही ज्ञानेंद्र ढाका को ग्रामीणों के मोबाइल नंबर मुहैया कराता था। उसने कृष्णपाल से 15 हज़ार रुपये नकद लेकर ज्ञानेंद्र ढाका को पहुंचाया था। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    कुख्यात बदमाश ज्ञानेंद्र ढाका ने जेल से पंकज ढाका को 135 बार कॉल की। (प्रतीकात्मक फोटो)

    संवाद सूत्र, जागरण, चांदीनगर (बागपत)। कुख्यात बदमाश ज्ञानेंद्र ढाका का सबसे करीबी गांव का ही पंकज ढाका है, जिसे ज्ञानेंद्र ढाका ने जेल से 135 बार काल की। वहीं पंकज ढाका ने दर्जनों बार ललितपुर जेल जाकर ज्ञानेंद्र ढाका से मुलाकात की है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यह भी पढ़ें- जेल में ज्ञानेंद्र ढाका के पास मिला मोबाइल, बंदी रक्षक के माध्यम से पहुंचा... यूं हुआ राजफाश


    ललितपुर जेल में बंद कुख्यात ज्ञानेंद्र ढाका का सबसे खास पंकज ढाका है। पुलिस जांच में सामने आया है कि पंकज ढाका को जेल में रहते हुए ज्ञानेंद्र ढाका ने 135 मोबाइल पर काल की है। साथ ही पंकज ढाका भी 10 से 15 बार ललितपुर जेल जाकर ज्ञानेंद्र ढाका से मिला है।

    पुलिस ने पंकज ढाका से पूछताछ के हवाले से बताया कि कुछ माह पूर्व पंकज ढाका ही भड़ल के कृष्णपाल से 15 हज़ार की नगदी लेकर आया था, जिसे उसने जेल में ज्ञानेंद्र ढाका को पहुंचाया था। थाना प्रभारी रतन सिंह ने बताया कि पंकज ढाका अविवाहित है और उसकी एक बहन है, जो शादीशुदा है। उसके खिलाफ मारपीट का एक मुकदमा दर्ज है। हाल ही में रंगदारी के दो मुकदमें दर्ज हुए हैं। उनका कहना है कि जांच में पता चला है कि पंकज ढाका ही ज्ञानेंद्र ढाका को ग्रामीणों के मोबाइल नंबर मुहैया कराता है। अभी पुलिस इस मामले की जांच कर रही है कि उसने किस किस से वसूली की है।