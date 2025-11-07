ललितपुर जेल से इस कुख्यात ने की 135 बार काल...पंकज भी दर्जनों बार मिला जेल में

संवाद सूत्र, जागरण, चांदीनगर (बागपत)। कुख्यात बदमाश ज्ञानेंद्र ढाका का सबसे करीबी गांव का ही पंकज ढाका है, जिसे ज्ञानेंद्र ढाका ने जेल से 135 बार काल की। वहीं पंकज ढाका ने दर्जनों बार ललितपुर जेल जाकर ज्ञानेंद्र ढाका से मुलाकात की है।

ललितपुर जेल में बंद कुख्यात ज्ञानेंद्र ढाका का सबसे खास पंकज ढाका है। पुलिस जांच में सामने आया है कि पंकज ढाका को जेल में रहते हुए ज्ञानेंद्र ढाका ने 135 मोबाइल पर काल की है। साथ ही पंकज ढाका भी 10 से 15 बार ललितपुर जेल जाकर ज्ञानेंद्र ढाका से मिला है।

पुलिस ने पंकज ढाका से पूछताछ के हवाले से बताया कि कुछ माह पूर्व पंकज ढाका ही भड़ल के कृष्णपाल से 15 हज़ार की नगदी लेकर आया था, जिसे उसने जेल में ज्ञानेंद्र ढाका को पहुंचाया था। थाना प्रभारी रतन सिंह ने बताया कि पंकज ढाका अविवाहित है और उसकी एक बहन है, जो शादीशुदा है। उसके खिलाफ मारपीट का एक मुकदमा दर्ज है। हाल ही में रंगदारी के दो मुकदमें दर्ज हुए हैं। उनका कहना है कि जांच में पता चला है कि पंकज ढाका ही ज्ञानेंद्र ढाका को ग्रामीणों के मोबाइल नंबर मुहैया कराता है। अभी पुलिस इस मामले की जांच कर रही है कि उसने किस किस से वसूली की है।